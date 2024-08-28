Махінації з закупівлями

Підозрюваний, займаючи посаду заступника генерального директора підприємства, незаконно розпорядився провести закупівлю силових діодів у спрощеному порядку.

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Тендерна процедура була організована так, що інші учасники не мали можливості взяти в ній участь.

Вимоги до товару були спеціально прописані під одного постачальника, який не мав виробничих потужностей для виготовлення необхідного обладнання.

Зауважте! Внаслідок закупівлі обладнання за необґрунтовано завищеною ціною підприємство зазнало збитків на суму близько 520 тисяч гривень, що підтверджено судово-економічною експертизою.

Слідчі Солом'янського управління поліції повідомили підозрюваному про розтрату бюджетних коштів за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.