Китай может "ударить" по Голливуду: СМИ рассказали, как Пекин способен нанести вред США

Китай планирует запретить фильмы из Голливуда. В Пекине заявили, что никогда не примут "шантажистскую суть" Соединенных Штатов после очередных тарифных угроз президента Дональда Трампа.

Китай может запретить показ американских фильмов

В частности информацию о запрете показа американских фильмов в стране, сообщил журналист, связанный с Коммунистической партией Китая, в эфире BBC Radio 4, передает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Читайте также Обещает бороться до конца: почему Китай считает, что может выиграть торговую войну с Трампом

В прошлом году прибыль от этих кинолент в Китае составила 585 миллионов долларов, что составляет примерно 3,5% от общего кассового сбора страны в 17,71 миллиарда долларов. Это одна из крупнейших долей среди иностранного контента.

Запрет американских лент нанесет удар по будущим релизам, которые потеряют сотни миллионов долларов в китайском прокате. Речь идет о таких релизах:

Jurassic World: Rebirth;

The Accountant 2;

новый фильм серии Mission: Impossible,

Обратите внимание! Журналист сообщил, что введет дополнительные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, в частности сою, полностью заблокирует импорт американской птицы.