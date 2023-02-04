От радиационного оборудования до деталей для истребителей: как Китай дает России технологии для войны

Китай официально не поддерживает захватническую и жестокую войну в Украине. Однако данные экспорта в Россию свидетельствуют о том, что Пекин помогает Москве противостоянии с Украиной.

Об этом свидетельствуют исследования журнала C4ADS, проанализировавшего китайский экспорт в Россию. Пекин продает товары двойного назначения и детали оружия и техники.

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Что Россия получает от Китая

Частные и государственные китайские компании не поддерживают санкций против России и экспортируют различные товары для оборонной сферы, в частности, Пекин является лидером по импорту в страну-агрессорку товаров двойного назначения. Это вызывает обеспокоенность в США и именно это могло быть одним из ключевых вопросов для обсуждения во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который был отложен из-за инцидента с воздушным шаром.

В таможенных документах есть примеры экспорта частей для вида оружия, который используется российскими войсками в Украине.

Государственная оборонная компания Китая Poly Technologies 31 августа 2022 отправила навигационное оборудование российской государственной военно-экспортной фирме "Рособоронэкспорт" для вертолетов М-17.

Ранее в том же месяце китайская компания по производству электроники Fujian Nanan Baofeng Electronic Co. поставила "Рособоронэкспорту" телескопическую антенну для военной машины RB-531BE, используемую для глушения связи. Снабжение осуществляли через узбекскую государственную оборонную фирму.

24 октября китайская государственная авиастроительная компания AVIC International Holding Corp. отправила AO Kret (дочерней компании находящегося под санкциями государственного оборонного гиганта Rostec), запчасти для истребителей Су-35 на сумму 1,2 миллиона долларов.

China Taly Aviation Technologies Corp. 4 октября 2022 передала подсанкционному производителю ракет "Алмаз Антей" детали для использования в мобильном радаре 96L6E.

Компания Sinno Electronics, на которую в конце прошлого года США наложили санкции за закупку запрещенных товаров для российского оборонного сектора, была одним из наиболее плодотворных экспортеров товаров двойного назначения, прислав более 1 300 партий в период с апреля по октябрь на сумму более 2 миллионов долларов США.

Кроме того, по данным СМИ, Китай передает России квадрокоптеры DJI, которые россияне используют для слежки за украинскими войсками и нацеливания артиллерии. Большинство коптеров Россия импортирует из ОАЭ.

Также Пекин предоставляет России компьютерные чипы, которые используются в оружии, нацеленном на украинские силы и инфраструктуру, а также в электронных схемах, которые делают возможным спутниковое геолокирование, радиосвязь, системы наблюдения и навигации.

Fujian Baofeng Electronics Co. отрицает импорт товаров двойного назначения и запчастей в Россию. В то же время, другие компании Китая и России и министерства страны-агрессорки отказались от комментариев. Только спикер Путина Дмитрий Песков отверг эту информацию и сказал, что Россия якобы сама может производить все необходимое оборудование и запчасти.