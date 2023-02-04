Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на исследование торговых данных.

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США продолжают давление на Турцию

По данным WSJ, как минимум 13 турецких фирм экспортировали товары на общую сумму не менее 18,5 миллионов долларов, включая пластик, резиновые изделия и транспортные средства. Товары предназначались как минимум для 10 российских компаний, на которые США наложили санкции из-за войны в Украине.

Отмечают, что турецкие компании отправили по меньшей мере три партии товаров американского производства. Речь идет о лифтах, электрогенераторах, печатных платах и других товарах производства США на сумму 15 миллионов долларов.

Издание сообщает, что США оказывают давление на другие страны, в частности Турцию, чтобы они согласились с ключевыми аспектами санкций. Недавно чиновники Министерства финансов США посетили Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, чтобы закрыть российские сети военных закупок в регионе.

Этот визит состоялся после того, как в конце прошлого года чиновники США предупредили Турцию о том, что гражданам Турции могут грозить штрафы и тюремное заключение за обслуживание самолетов американского производства, осуществляющих полеты в Россию и Россию с нарушением американского экспортного контроля.

Турецкие чиновники уверяют, что Анкара выполняет только санкции, введенные Советом Безопасности ООН, а не введенные другими странами. МИД Турции заявляет, что не оправдывает попытки уклониться от санкций против России.

Санкции против России: последние новости

Ряд стран, которые Россия раньше считала дружественными, наложили санкции более чем на 20 российских банков. В частности, санкционные ограничения строго соблюдаются турецкими банками, которые ранее были подключены к платежной системе "Мир".

Речь идет о Китае, Турции, ОАЭ, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Туркменистане.

Турецкие банки отказываются открывать корсчета в лирах включенным в черные списки российским банкам. Ранее пять турецких банков были подключены к российской платежной системе "Мир", однако из-за давления США по поводу санкционных ограничений осенью 2022 года отсоединились.

Важно. Специалисты KSE Institute ожидают, что именно 2023 станет решающим для экономики страны-агрессорки. Ведь доходы от нефти и газа будут падать, а реальный ВВП сократиться.