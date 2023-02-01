Санкции дружественных стран

Вице-президент Росбанка Александр Рахманин сообщил, что с оказавшимися под санкционными ограничениями российскими кредитными организациями отказываются сотрудничать не только страны СНГ, но так называемые дружественные краны. Речь идет о Китае, Турции, ОАЭ, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Туркменистане.

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Китай отказывается принимать платежи

Больше всего государственные банки Китая: Bank of China, ICBC, China Construction Bank – отказываются принимать платежи от оказавшихся под санкциями банков из России. Также россиянам не всегда получается обойти санкционные ограничения, торгуя в юанях.

Вся китайская платежная инфраструктура заточена под SWIFT. И если российский банк по санкционным или не санкционным причинам отключается от SWIFT, то, соответственно, он перестает иметь доступ к трансграничным платежам,

– объяснил Рахманин.

Напомним! Еще в сентябре прошлого года китайская платежная система UnionPay запретила обслуживание своих карт в POS-терминалах российских банков-эквайрингов, попавших под санкции.

Санкционные ограничения строго соблюдаются турецкими банками

Также строго соблюдают санкции и турецкие банки: они отказываются открывать корсчеты в лирах включенным в черные списки российским банкам. Ранее пять турецких банков были подключены к российской платежной системе "Мир", однако из-за давления США по поводу санкционных ограничений осенью 2022 года отсоединились.

Учитывая, что значительная часть банковского сектора России так или иначе пострадала от санкций, откровенно говоря, возможность работы с турецкими банками остается только у банков второго эшелона.

– сказал Рахманин.

Проблемы при обмене валют

В попытке избежать санкционных ограничений россияне переводят свой бизнес в ОАЭ, но это не всегда помогает. Рахманин отметил, что местный регулятор не позволяет в полной мере заменить, например, доллары США дирхамами при товарообороте с Россией.

Аналогичные проблемы, по его словам, есть с казахстанским тенге, узбекистанской грустью, кыргызстанским сомом и таджикистанским соманом.

Обратите внимание! Под западные санкции попали более 20 российских банков, а 9 из них, включая "Сбер", ВТБ, БЭБ, "Открытие" и Россельхозбанк, были отключены от SWIFT.