Санкции дружественных стран
Вице-президент Росбанка Александр Рахманин сообщил, что с оказавшимися под санкционными ограничениями российскими кредитными организациями отказываются сотрудничать не только страны СНГ, но так называемые дружественные краны. Речь идет о Китае, Турции, ОАЭ, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Туркменистане.
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- Китай отказывается принимать платежи
Больше всего государственные банки Китая: Bank of China, ICBC, China Construction Bank – отказываются принимать платежи от оказавшихся под санкциями банков из России. Также россиянам не всегда получается обойти санкционные ограничения, торгуя в юанях.
Вся китайская платежная инфраструктура заточена под SWIFT. И если российский банк по санкционным или не санкционным причинам отключается от SWIFT, то, соответственно, он перестает иметь доступ к трансграничным платежам,
– объяснил Рахманин.
- Санкционные ограничения строго соблюдаются турецкими банками
Также строго соблюдают санкции и турецкие банки: они отказываются открывать корсчеты в лирах включенным в черные списки российским банкам. Ранее пять турецких банков были подключены к российской платежной системе "Мир", однако из-за давления США по поводу санкционных ограничений осенью 2022 года отсоединились.
Учитывая, что значительная часть банковского сектора России так или иначе пострадала от санкций, откровенно говоря, возможность работы с турецкими банками остается только у банков второго эшелона.
– сказал Рахманин.
Проблемы при обмене валют
В попытке избежать санкционных ограничений россияне переводят свой бизнес в ОАЭ, но это не всегда помогает. Рахманин отметил, что местный регулятор не позволяет в полной мере заменить, например, доллары США дирхамами при товарообороте с Россией.
Аналогичные проблемы, по его словам, есть с казахстанским тенге, узбекистанской грустью, кыргызстанским сомом и таджикистанским соманом.