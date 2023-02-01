Санкції дружніх країн

Віцепрезидент Росбанку Алєксандр Рахманін повідомив, що з російськими кредитними організаціями, які опинились під санкційними обмеженнями, відмовляються співпрацювати не лише країни СНД, але й так звані дружні крани. Мовиться про Китай, Туреччину, ОАЕ, Казахстан, Узбекистан, Киргизію та Туркменістан.

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Китай відмовляється приймати платежі

Найбільші державні банки Китаю: Bank of China, ICBC, China Construction Bank – відмовляються приймати платежі від банків з Росії, які опинились під санкціями. Також наразі росіянам не завжди виходить обійти санкційні обмеження, торгуючи у юанях.

Вся китайська платіжна інфраструктура заточена під SWIFT. І якщо російський банк через санкційні чи не санкційні причини відключають від SWIFT, то, відповідно, він перестає мати доступ до транскордонних платежів,

– пояснив Рахманін.

Нагадаємо! Ще у вересні торік китайська платіжна система UnionPay заборонила обслуговування своїх карток у POS-терміналах російських банків-еквайрингів, які потрапили під санкції.

Санкційних обмежень суворо дотримуються турецькі банки

Також суворо дотримуються санкцій і турецькі банки: вони відмовляються відкривати коррахунки в лірах включеним до чорних списків російським банкам. Раніше п'ять турецьких банків були під'єднані до російської платіжної системи "Мір", однак через тиск США щодо санкційних обмежень восени 2022 року від'єднались.

Зважаючи на те, що значна частина банківського сектору Росії так чи інакше постраждала від санкцій, відверто кажучи, можливість роботи з турецькими банками залишається лише у банків другого ешелону,

– сказав Рахманін.

Проблеми при обміні валют

У спробі уникнути санкційних обмежень росіяни переводять свій бізнес в ОАЕ, однак це не завжди допомагає. Рахманін зазначив, що місцевий регулятор не дозволяє повною мірою замінити, наприклад, долари США дирхамами при товарообігу з Росією.

Аналогічні проблеми, за його словами, з казахстанським тенге, узбекистанським сумом, киргизстанським сомом та таджикистанським сомані.

Зверніть увагу! Під західні санкції потрапили понад 20 російських банків, а 9 із них, включаючи "Сбер", ВТБ, БЕБ, "Открытие" та Россельхозбанк, було відключено від SWIFT.