Центробанк России разослал крупным страховым компаниям письмо с рекомендацией перестраховывать риски поставок СПГ в Китай через местные структуры. Так Москва пытается частично переложить финансовую нагрузку на китайский рынок.

Какую выгоду получит Пекин?

Поэтому России все сложнее самостоятельно нести риски, связанные с собственным энергоэкспортом. Детали рассказали в Службе внешней разведки Украины в воскресенье, 10 мая.

После 2022 года российские страховщики фактически потеряли доступ к западному рынку. В то же время собственных ресурсов все меньше хватает для покрытия масштабных рисков и сложной логистики энергоэкспорта. Именно поэтому Москва обратилась к едва ли не единственному доступному варианту – китайским страховым компаниям.

Для Пекина такое сотрудничество открывает дополнительные инструменты влияния, ведь именно от условий страхования зависят логистика перевозок и в целом возможность таких поставок. И хотя формально Китай не получает российские активы, реальный эффект может быть похожим.

Справка: по данным Главного таможенного управления КНР, импорт российского СПГ в Китай в 2025 году вырос на 18,3%.



Уже в первом квартале 2026 года страна-агрессор поставила туда 1,4 миллиона тонн – на 6,72% больше, чем годом ранее. Поэтому для ее сырья Китай уже превратился в главное и фактически безальтернативное направление.



Какие риски это несет для России?

Однако китайские перестраховщики вряд ли будут работать себе в убыток. Санкционные, логистические и политические риски они будут закладывать в стоимость премий. Кроме того, Россия столкнется с дополнительными условиями и расходами, среди которых:

бюрократия согласований;

повышенные требования к раскрытию информации;

зависимость от решений и регуляторной политики Пекина и т.п.

Более того, Китай ничем не обязан сохранять нынешние условия сотрудничества. В случае усиления санкций или изменения ситуации на рынке он может пересмотреть тарифы, сократить страховое покрытие или выдвинуть новые требования – например, по более низким ценам на газ для себя или уступок в других проектах.

Москва годами позиционировала "разворот на Восток" как стратегический выбор. На самом деле это капитуляция, что постепенно оформляется в привычную практику. Теперь даже страховые полисы на собственный газ Россия выписывает чужими руками,

– отмечают в разведке.

Куда еще Россия поставляет свой газ?

Показательно, что в первые четыре месяца 2026 года Европа импортировала рекордный объем российского сжиженного природного газа из проекта "Ямал", заплатив за него около 3,88 миллиарда евро. Рост закупок связывают с геополитической ситуацией в мире.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу экс-командующий американских сил в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что путь к победе Украины пролегает именно через уничтожение экспортного потенциала страны-агрессора в нефти и газе. По мнению генерала, европейцы должны больше инвестировать в развитие дальнобойных возможностей Киева, а Кремлю будет сложнее продолжать войну, если он не сможет продавать энергоносители для Китая, Турции, Индии и тому подобное.

Как сотрудничество с Кремлем вредит Пекину?

Напомним, ЕС включил в 20-й пакет санкций некоторые китайские компании, которые могли поставлять товары двойного назначения для военно-промышленного сектора России. На это китайцы отреагировали "решительным протестом", пригрозив возможными "последствиями".

Интересно, что в этом году страна решила не отправлять специальную делегацию в Москву для празднования 9 мая. Поэтому на Красной площади не появился ни Си Цзиньпин, ни глава китайского МИД.