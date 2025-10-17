Несмотря на санкции Великобритании: Китай не прекращает торговлю с Кремлем
- Китай принял партию российского СПГ на терминале Beihai LNG, несмотря на британские санкции.
- Судно Arctic Mulan доставило СПГ с российского завода Arctic LNG 2, который под санкциями США и Великобритании.
Партия российского сжиженного природного газа прибыла в китайский терминал впервые с тех пор, как Великобритания ввела санкции против этого порта. Это подчеркивает "аппетит" Пекина к российским энергоресурсам
Что известно о поставках российского газа в Китай?
И это несмотря на усилия Запада ограничить такую торговлю, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Судно Arctic Mulan, которое перевозило топливо с уже подсанкционного российского завода Arctic LNG 2, прибыло к терминалу Beihai LNG в пятницу.
Великобритания ввела санкции против этого терминала, поскольку он принимает запрещенные российские грузы с конца августа. Как отмечают в тексте, это произошло на фоне обострения торговой войны между Вашингтоном и Пекином, тогда как президент Дональд Трамп пытается поспособствовать мирному соглашению с Россией по конфликту в Украине.
Трамп и другие западные лидеры стремятся усилить ограничения на экспорт российской нефти и газа, чтобы сократить доходы Москвы,
– объяснили в Bloomberg.
Санкции предусматривают переходный период, который продлится до 13 ноября. Но по меньшей мере одно судно, которое, вероятно, направляется в южный Китай из Арктического региона, может прибыть после этой даты.
Обратите внимание! Это свидетельствует о том, что Пекин, вероятно, не собирается уменьшать объемы торговли с Россией.
По данным о движении судов, еще два танкера в Восточной Азии также направляются в южный Китай.
Россия и Китай предвидели возможный западный ответ на деятельность терминала Beihai. Китай определил его как единственный пункт приема грузов из проекта Arctic LNG 2 – российского предприятия, которое уже находится под санкциями США и Великобритании.
Другие китайские импортеры впоследствии прекратили пользоваться этим терминалом,
– говорится в материале.
Судно Arctic Mulan загрузило партию российского СПГ с плавучего хранилища на востоке страны в начале октября, согласно данным отслеживания судов. Топливо из хранилища происходило из проекта Arctic LNG 2.
Заметьте! И само хранилище, и судно Arctic Mulan ранее уже попадали под санкции западных стран.
Какие санкции ввела Великобритания против России?
В октябре Великобритания расширила список санкций против России. Об этом говорится на сайте правительства страны.
Под ограничения попали нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл". Санкции ввели в том числе и против индийской "дочки" "Роснефти" – компании Nayara Energy.
Таким образом Лондон также нанес удар по частным и оффшорным компаниям, помогающих России обходить санкции, а именно – поставляют критически важные технологии или помогают энергетической отрасли России. Некоторые из фирм в частности зарегистрированы в Китае.
Пекин и Москва обходят санкции?
- Несмотря на санкции Великобритании, Китай и Россия продолжают торговлю. Страны готовы обойти ограничения.
- Великобритания ввела ограничения на терминал СПГ Бейхай на юге Китая, ссылаясь на импорт топлива из российского объекта, на который распространяются санкции. Но суда все еще направляются в азиатскую страну.