Партия российского сжиженного природного газа прибыла в китайский терминал впервые с тех пор, как Великобритания ввела санкции против этого порта. Это подчеркивает "аппетит" Пекина к российским энергоресурсам

Что известно о поставках российского газа в Китай?

И это несмотря на усилия Запада ограничить такую торговлю, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Судно Arctic Mulan, которое перевозило топливо с уже подсанкционного российского завода Arctic LNG 2, прибыло к терминалу Beihai LNG в пятницу.

Великобритания ввела санкции против этого терминала, поскольку он принимает запрещенные российские грузы с конца августа. Как отмечают в тексте, это произошло на фоне обострения торговой войны между Вашингтоном и Пекином, тогда как президент Дональд Трамп пытается поспособствовать мирному соглашению с Россией по конфликту в Украине.

Трамп и другие западные лидеры стремятся усилить ограничения на экспорт российской нефти и газа, чтобы сократить доходы Москвы,

– объяснили в Bloomberg.

Санкции предусматривают переходный период, который продлится до 13 ноября. Но по меньшей мере одно судно, которое, вероятно, направляется в южный Китай из Арктического региона, может прибыть после этой даты.

Обратите внимание! Это свидетельствует о том, что Пекин, вероятно, не собирается уменьшать объемы торговли с Россией.

По данным о движении судов, еще два танкера в Восточной Азии также направляются в южный Китай.

Россия и Китай предвидели возможный западный ответ на деятельность терминала Beihai. Китай определил его как единственный пункт приема грузов из проекта Arctic LNG 2 – российского предприятия, которое уже находится под санкциями США и Великобритании.

Другие китайские импортеры впоследствии прекратили пользоваться этим терминалом,

– говорится в материале.

Судно Arctic Mulan загрузило партию российского СПГ с плавучего хранилища на востоке страны в начале октября, согласно данным отслеживания судов. Топливо из хранилища происходило из проекта Arctic LNG 2.

Заметьте! И само хранилище, и судно Arctic Mulan ранее уже попадали под санкции западных стран.

Какие санкции ввела Великобритания против России?

В октябре Великобритания расширила список санкций против России. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Под ограничения попали нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл". Санкции ввели в том числе и против индийской "дочки" "Роснефти" – компании Nayara Energy.

Таким образом Лондон также нанес удар по частным и оффшорным компаниям, помогающих России обходить санкции, а именно – поставляют критически важные технологии или помогают энергетической отрасли России. Некоторые из фирм в частности зарегистрированы в Китае.

Пекин и Москва обходят санкции?