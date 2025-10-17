Партія російського зрідженого природного газу прибула до китайського термінала вперше з того часу, як Велика Британія запровадила санкції проти цього порту. Це підкреслює "апетит" Пекіна до російських енергоресурсів

Що відомо про постачання російського газу до Китаю?

І це попри зусилля Заходу обмежити таку торгівлю, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Судно Arctic Mulan, яке перевозило паливо з уже підсанкційного російського заводу Arctic LNG 2, прибуло до термінала Beihai LNG у п’ятницю.

Велика Британія запровадила санкції проти цього термінала, оскільки він приймає заборонені російські вантажі з кінця серпня. Як зазначають у тексті, це сталося на тлі загострення торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном, тоді як президент Дональд Трамп намагається посприяти мирній угоді з Росією щодо конфлікту в Україні.

Трамп та інші західні лідери прагнуть посилити обмеження на експорт російської нафти й газу, щоб скоротити доходи Москви,

– пояснили у Bloomberg.

Санкції передбачають перехідний період, який триватиме до 13 листопада. Але щонайменше одне судно, яке, ймовірно, прямує до південного Китаю з Арктичного регіону, може прибути після цієї дати.

Зверніть увагу! Це свідчить про те, що Пекін, ймовірно, не збирається зменшувати обсяги торгівлі з Росією.

За даними про рух суден, ще два танкери в Східній Азії також прямують до південного Китаю.

Росія та Китай передбачали можливу західну відповідь на діяльність термінала Beihai. Китай визначив його як єдиний пункт прийому вантажів із проєкту Arctic LNG 2 – російського підприємства, яке вже перебуває під санкціями США та Великої Британії.

Інші китайські імпортери згодом припинили користуватися цим терміналом,

– йдеться у матеріалі.

Судно Arctic Mulan завантажило партію російського СПГ зі плавучого сховища на сході країни на початку жовтня, згідно з даними відстеження суден. Паливо зі сховища походило з проєкту Arctic LNG 2.

Зауважте! І саме сховище, і судно Arctic Mulan раніше вже потрапляли під санкції західних країн.

Які санкції ввела Велика Британія проти Росії?

У жовтні Велика Британія розширила список санкцій проти Росії. Про це йдеться на сайті уряду країни.

Під обмеження потрапили нафтові гіганти "Роснєфть" і "Лукойл". Санкції запровадили зокрема й проти індійської "дочки" "Роснєфті" – компанії Nayara Energy.

Таким чином Лондон також завдав удару по приватних та офшорних компаніях, що допомагають Росії обходити санкції, а саме – постачають критично важливі технології або допомагають енергетичній галузі Росії. Деякі з фірм зокрема зареєстровані у Китаї.

