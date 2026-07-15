Окончание войны – единственный выход: Москва оказалась в газовой ловушке Китая

Китай использует свое фактически монопольное положение как покупателя российского газа, чтобы требовать от Москвы рекордных скидок. По мнению эксперта, такая ситуация лишь усугубляет зависимость России и подталкивает ее к необходимости восстановления доступа к европейскому рынку.

Китай усиливает давление на Россию из-за газа

Китай приостановил переговоры с "Газпромом" о строительстве газопровода "Сила Сибири-2", сообщает WSJ. По словам украинского финансового эксперта Андрея Шевчишина, Пекин готов подписать контракт только при условии, что цена на российский газ будет приближена к внутрироссийской – около 50 долларов за тысячу кубометров.

Для сравнения: до полномасштабной войны и западных санкций европейские страны покупали российский газ примерно по 270 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, Китай, который после потери европейского рынка стал ключевым покупателем российского газа, получил возможность диктовать Кремлю свои условия.

Украинский финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что нынешняя ситуация стала следствием чрезмерной зависимости России от одного большого покупателя.

"Вот что значит рынок одного покупателя. Монопольное положение КНР сейчас – это удавка для России. И Россия это понимает", – отметил эксперт.

Единственный выход, по его словам, – это окончание войны и возвращение в Европу.

Почему Россия утратила сильные позиции на газовом рынке

После начала полномасштабной войны Россия практически потеряла наиболее прибыльный для себя европейский газовый рынок. Из-за санкций и сокращения экспорта "Газпром" все больше зависит от азиатского направления, прежде всего от Китая.

В то же время такая зависимость означает, что именно Пекин определяет правила игры. Если раньше Россия могла вести переговоры с несколькими большими покупателями и получать значительно более высокую цену, то теперь Китай фактически занял монопольное положение. Именно поэтому, как отмечает Андрей Шевчишин, для Москвы становится все более очевидной экономическая проблема: без завершения войны и восстановления доступа к европейскому рынку Кремлю будет все сложнее избегать невыгодных условий, которые выдвигает Китай.

Однако России вряд ли удастся вернуться на европейский рынок в прежних объемах, если это вообще когда-нибудь произойдет. После начала полномасштабной войны России против Украины Европейский Союз существенно увеличил закупки азербайджанского газа. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, поставки в ЕС уже выросли на 65%, а Баку готов наращивать добычу и в дальнейшем.