Китай ввел санкции против двух банков Евросоюза. Таким образом Пекин выполнил обещание ответить на ограничения ЕС в отношении нескольких китайских кредитных учреждений.

Какие санкции ввел Китай против ЕС?

Министерство коммерции Китая сообщило, что включило UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas в список контрмер, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Это решение запрещает организациям и физическим лицам в Китае осуществлять транзакции, сотрудничество и другие виды деятельности с этими учреждениями,

– объяснили в материале.

В отдельном заявлении министерство выразило надежду, что ЕС:

будет ценить отношения с Китаем;

исправит свои ошибки;

прекратит вредить интересам страны.

Как только мы официально получим эти меры, ЕС подробно их изучит, прежде чем решать, какие следующие шаги осуществить,

– заявил представитель Еврокомиссии по вопросам экономической безопасности Олаф Гилл.

Заметьте! Он добавил, что ЕС уже конструктивно взаимодействует с Китаем по санкциям против китайских компаний и "открыт к поиску взаимоприемлемого решения, которое в конце концов могло бы привести к исключению банков из списка санкций".

Что известно о санкциях ЕС против Китая? В прошлом месяце Евросоюз ввел санкции против двух китайских банков и пяти компаний, зарегистрированных в стране. ЕС заявил, что банки попали под санкции из-за предоставления криптовалютных услуг, которые подрывали цель ограничений. Тесные связи Китая с Россией уже приводили к тому, что его банки подпадали под подобные меры со стороны США, что заставило их пересмотреть сотрудничество с клиентами. Некоторые государственные банки Китая начали усиливать ограничения на финансирование российских клиентов еще в начале прошлого года.

UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas базируются в Литве. Пекин не назвал причины выбора именно этих учреждений, но этот шаг произошел на фоне напряженных отношений с балтийской страной: в прошлом году Литва выслала трех сотрудников посольства Китая, заявив, что они не имели аккредитации.

Ранее Пекин снизил уровень дипломатических отношений с Литвой в ответ на ее решение разрешить открытие представительского офиса Тайваня в Вильнюсе,

– добавили в Bloomberg.

Обратите внимание! Отношения между Пекином и Брюсселем также ухудшились в последние годы из-за поддержки Китаем войны России против Украины и торговых споров.