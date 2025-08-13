Китай запровадив санкції проти двох банків Євросоюзу. Таким чином Пекін виконав обіцянку відповісти на обмеження ЄС щодо кількох китайських кредитних установ.

Які санкції запровадив Китай проти ЄС?

Міністерство комерції Китаю повідомило, що включило UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas до списку контрзаходів.

Це рішення забороняє організаціям та фізичним особам у Китаї здійснювати транзакції, співпрацю та інші види діяльності з цими установами,

– пояснили у матеріалі.

В окремій заяві міністерство висловило сподівання, що ЄС:

цінуватиме відносини з Китаєм;

виправить свої помилки;

припинить шкодити інтересам країни.

Щойно ми офіційно отримаємо ці заходи, ЄС детально їх вивчить, перш ніж вирішувати, які наступні кроки здійснити,

– заявив речник Єврокомісії з питань економічної безпеки Олаф Ґілл.

Зауважте! Він додав, що ЄС вже конструктивно взаємодіє з Китаєм щодо санкцій проти китайських компаній та "відкритий до пошуку взаємоприйнятного рішення, яке зрештою могло б призвести до виключення банків зі списку санкцій".

Що відомо про санкції ЄС проти Китаю? Минулого місяця Євросоюз ввів санкції проти двох китайських банків і п’яти компаній, зареєстрованих у країні. ЄС заявив, що банки потрапили під санкції через надання криптовалютних послуг, які підривали мету обмежень. Тісні зв’язки Китаю з Росією вже призводили до того, що його банки підпадали під подібні заходи з боку США, що змусило їх переглянути співпрацю з клієнтами. Деякі державні банки Китаю почали посилювати обмеження на фінансування російських клієнтів ще на початку минулого року.

UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas базуються в Литві. Пекін не назвав причини вибору саме цих установ, але цей крок відбувся на тлі напружених відносин із балтійською країною: торік Литва вислала трьох співробітників посольства Китаю, заявивши, що вони не мали акредитації.

Раніше Пекін знизив рівень дипломатичних відносин із Литвою у відповідь на її рішення дозволити відкриття представницького офісу Тайваню у Вільнюсі,



Зверніть увагу! Відносини між Пекіном та Брюсселем також погіршилися останніми роками через підтримку Китаєм війни Росії проти України та торговельні суперечки.