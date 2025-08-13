Які обмеження проти Росії ввела Швейцарія?

Ці заходи набирають чинності 12 серпня, передає 24 Канал з посиланням на сайт уряду.

Читайте також Кремль майстер маніпуляцій: як Росії вдалось уникнути американських санкцій

У відповідь на триваючу війну Росії проти України ЄС 18 липня ухвалив додаткові заходи проти Росії в рамках 18-го пакета санкцій,

– йдеться на сайті.

Діючи в межах своїх повноважень, EAER включив до санкційного списку низку нових осіб і організацій від імені Швейцарії. Ще 14 фізичних осіб та 41 організацію тепер піддано замороженню активів і забороні на надання економічних ресурсів.

Цим особам також заборонено в’їзд і транзит через територію Швейцарії. Про це заявили в уряді країни.

До нових підсанкційних осіб і організацій належать:

російські та міжнародні компанії, які управляють суднами "тіньового флоту";

займаються торгівлею російською сирою нафтою,;

постачальники для російського військово-промислового комплексу, включно з тими, що базуються в третіх країнах.

Крім того, ще 105 суден із третіх країн тепер підпадають під повну заборону на купівлю, продаж і надання послуг. Це переважно танкери, що входять до складу "тіньового флоту" Росії, який обходить цінове обмеження на російську сиру нафту та нафтопродукти, або транспортує військові товари для Росії.

EAER також знизив цінову стелю на російську сиру нафту до 47,6 долара США за барель, узгодивши її з заходами ЄС та поточними цінами на світовому ринку.

Що відомо про торговельну сферу? У торговельній сфері 26 нових організацій, зокрема деякі з третіх країн, потрапили під суворіший контроль експорту, зокрема за спроби обходу обмежень на експорт безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

За винятком зміненої цінової стелі на російську сиру нафту, яка набирає чинності 3 вересня, ці заходи починають діяти о 23:00 12 серпня.

Важливо! 18-й пакет санкцій ЄС передбачає низку додаткових заходів, особливо у сфері торгівлі товарами, фінансів та енергетики. Зараз ці заходи перебувають на розгляді, щоб Федеральна рада могла вирішити, чи варто Швейцарії приєднатися до нових санкцій.

Проти яких ще країн Швейцарія ввела санкції?

Швейцарія також ухвалила додаткові обмеження, введені ЄС 15 липня щодо Молдови та 18 липня щодо Білорусі.

У межах заходів, що стосуються Молдови, сім фізичних осіб та три організації тепер підпадають під замороження активів і заборону на надання економічних ресурсів. Цим особам також заборонено в’їзд і транзит через Швейцарію.

Під санкції потрапили ті, хто причетний до керованих Росією спроб вплинути на референдум у Молдові щодо членства в ЄС та президентські вибори 2024 року,

– повідомили в уряді.

Зверніть увагу! Щодо Білорусі, під санкції потрапили вісім білоруських компаній оборонної промисловості – їхні активи заморожено, а надання економічних ресурсів їм заборонено.