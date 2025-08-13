Які санкції запровадив Китай проти ЄС?

Міністерство комерції Китаю повідомило, що включило UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas до списку контрзаходів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Це рішення забороняє організаціям та фізичним особам у Китаї здійснювати транзакції, співпрацю та інші види діяльності з цими установами,

В окремій заяві міністерство висловило сподівання, що ЄС:

цінуватиме відносини з Китаєм;

виправить свої помилки;

припинить шкодити інтересам країни.

Щойно ми офіційно отримаємо ці заходи, ЄС детально їх вивчить, перш ніж вирішувати, які наступні кроки здійснити,

– заявив речник Єврокомісії з питань економічної безпеки Олаф Ґілл.

Зауважте! Він додав, що ЄС вже конструктивно взаємодіє з Китаєм щодо санкцій проти китайських компаній та "відкритий до пошуку взаємоприйнятного рішення, яке зрештою могло б призвести до виключення банків зі списку санкцій".

Що відомо про санкції ЄС проти Китаю? Минулого місяця Євросоюз ввів санкції проти двох китайських банків і п’яти компаній, зареєстрованих у країні. ЄС заявив, що банки потрапили під санкції через надання криптовалютних послуг, які підривали мету обмежень. Тісні зв’язки Китаю з Росією вже призводили до того, що його банки підпадали під подібні заходи з боку США, що змусило їх переглянути співпрацю з клієнтами. Деякі державні банки Китаю почали посилювати обмеження на фінансування російських клієнтів ще на початку минулого року.

UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas базуються в Литві. Пекін не назвав причини вибору саме цих установ, але цей крок відбувся на тлі напружених відносин із балтійською країною: торік Литва вислала трьох співробітників посольства Китаю, заявивши, що вони не мали акредитації.

Раніше Пекін знизив рівень дипломатичних відносин із Литвою у відповідь на її рішення дозволити відкриття представницького офісу Тайваню у Вільнюсі,

– додали у Bloomberg.

Зверніть увагу! Відносини між Пекіном та Брюсселем також погіршилися останніми роками через підтримку Китаєм війни Росії проти України та торговельні суперечки.