Путин снова просит Си Цзиньпина повысить активность китайских банков в России
Источник:Financial Times
Владимир Путин попросил у Си Цзиньпина усилить присутствие китайских банков в России. Это произошло на встрече двух лидеров в мае.
Китайские банки в России
Лидеры двух стран обсудили возможность выделить один или более банков, которые будут финансировать торговлю компонентами для российской оборонной промышленности.
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С большой вероятностью, такие финучреждения сразу попадут под санкции США и, соответственно, будут исключены из широкой глобальной финансовой системы.
Однако пока сотрудничества между Китаем и Россией в таком формате остается не таким развитым, как этого бы хотелось последний.Напомним! В 2023 году китайские банки сильно замедлили рост активов в России. Сейчас там работает минимум четыре банка с китайским капиталом.
Какие банки присутствуют в России
Среди китайских банков, которые работают в России есть:
- "Банк оф Чайна" – принадлежит крупнейшим финансовым группам КНР - Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC);
- "АйСиБиСи банк" – принадлежит Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC);
- "Чайна констракшн банк" – принадлежит China Construction Bank;
- "Чайнасельхозбанк" – принадлежит Agricultural Bank of China.
В прошлом году активы "Банка оф Чайна" выросли на 28%, "АйСиБиСи" на 76%, "Чайна констракшн" на 3%, а "Чайнасельхозбанк" – на 12,5%.