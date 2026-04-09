Топливный кэшбэк в мае: продлит ли правительство выплаты для водителей после 1 числа

Цены на АЗС пока остаются высокими, поэтому программой кэшбэка на топливо украинцы пользуются довольно активно. Однако продолжат ли программу поддержки на май в правительстве пока не решили, вопрос рассмотрят в соответствии с мировой ситуацией.

Что будет с топливным кэшбеком в мае?

О том, планирует ли Минэкономики продлить программу кэшбэка на топливо в мае, пишет РБК-Украина.

На запрос в министерство о продлении действия топливного кэшбека, в медиа получили объяснение, что окончательного решения пока нет. Однако в ведомстве добавили, что продолжительность программы будут определять по ситуации на мировом рынке нефти. Также будут учитывать экономическую целесообразность такой поддержки.

В частности в министерстве отметили, что сейчас ситуация на украинском рынке топлива остается стабильной. Дефицита нет и ресурса хватает по всей стране.

Обратите внимание! Каждый день украинским водителям начисляют до 20 миллионов гривен топливного кэшбека.

Также в Минэкономики добавили, что нынешние начисления компенсаций полностью соответствуют предварительным расчетам. То есть государство ожидало именно на такие объемы использования топлива и возврата средств.

Почему выбрали программу кэшбэка?

В то же время в ведомстве объяснили, что система компенсаций за топливо из программы "Национальный кэшбек", по которой водители могут получить до 1 тысячи гривен в месяц – оптимальный вариант в украинских реалиях.

Так, вместо того, что снизить налоги или обще урегулировать цены, правительство решило ввести адресную поддержку. То есть каждый из водителей получит финансовую помощь в зависимости от объемов использования горючего.

В частности таким образом государство избегает дефицита на рынке, не уменьшает поступления в бюджет, но и поддерживает уязвимые категории людей в ситуации, сложившейся на рынке.

Почему ввели кэшбек на топливо?

После начала войны в Иране от 28 февраля 2026 года мировые цены на нефть и топливо стремительно начали расти. Так, Украину тоже не обошли последствия канфликта на Ближнем Востоке.

Сейчас, дизель пересек отметку в 90 гривен за литр, а бензин А-95 в среднем стоит более 73 гривен.

12 марта президент Зеленский сообщил, что правительство готовит программу поддержки для водителей, чтобы поддержать украинцев из-за событий на Ближнем Востоке и экономических последствий, которые возникли.

Министерства экономики и энергетики Украины должны подготовить также программу поддержки для тех наших людей, которые сейчас испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка в результате ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок,

– объяснял Зеленский.

Впоследствии премьер-министр Юлия Свириденко подробно рассказала об условиях новой программы. Компенсацию можно получить в размере до 1 тысячи гривен в месяц. Кэшбек начисляют в зависимости от вида топлива:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

По состоянию на 5 апреля 2026 года министр отметила, что украинцы активно пользуются инициативой. А кэшбеком на топливо уже воспользовались 1,3 миллиона человек.

В общем программой национальный кэшбек активно пользуются

4,4 миллиона украинцев. С момента запуска кэшбека на топливо открыто более 200 тысяч новых счетов "Национального кэшбека",

– добавила Свириденко.

В частности известно, что полученные средства можно потратить по аналогичным условиям ко всему нацкешбеку. За компенсацию на топливо можно оплатить коммуналку, лекарства, продукты украинского производителя, книги или сделать донат на ВСУ.

