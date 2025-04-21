Основатель Всемирного экономического форума в Давосе ушел в отставку
- Клаус Шваб, основатель Всемирного экономического форума, объявил об отставке.
- Попечительский совет Всемирного экономического форума выразил благодарность Швабу за 55 лет лидерства, во время которых Форум стал ведущей глобальной платформой для диалога и прогресса.
Основатель и глава Попечительского совета Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб объявил, что покидает свой пост.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Давосский форум.
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Клаус Шваб ушел в отставку
Соответствующее заявление Шваба опубликовали на сайте Давосского форума.
После моего недавнего объявления, и поскольку мне исполняется 88 лет, я решил немедленно уйти с должности председателя и члена Попечительского совета,
– проинформировал он.
На внеочередном заседании правления в воскресенье, 20 апреля, Попечительский совет принял к сведению отставку. В соответствии с правилами и регламентом Форума, правление единогласно назначило вице-президента Питера Брабека-Летмата временным председателем. Кроме этого, была создана комиссия для выбора будущего главы Давосского форума.
Совет отметил выдающиеся достижения председателя и основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба и поблагодарил его за 55 лет непрерывного лидерства во главе Форума, который стал за это время ведущей глобальной платформой для диалога и прогресса.
"В то время, когда мир испытывает быстрые трансформации, потребность в инклюзивном диалоге для преодоления сложностей и формирования будущего никогда не была такой критической. Попечительский совет Всемирного экономического форума подчеркивает важность оставаться непоколебимыми в своей миссии и ценностях, что способствует прогрессу. Опираясь на свою надежную роль, Форум будет продолжать объединять лидеров из всех секторов и регионов для обмена мнениями и содействия сотрудничеству", – говорится в сообщении.
Клаус Шваб занимал должность председателя Всемирного экономического форума со времени его основания с 1971 года.
Всемирный экономический форум
– международная неправительственная организация, которая базируется в Женеве. Ее деятельность направлена на развитие международного сотрудничества. Встреча, которая происходит каждый год, под эгидой Форума проводится в Давосе (Швейцария). Кроме того, Форум выступает организатором деловых мероприятий в разных странах.
Ежегодная встреча собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, журналистов, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром. Членами форума являются более 1000 крупных компаний и правительственных организаций из разных стран мира.