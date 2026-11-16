Масштабный план мировых лидеров по отказу от ископаемого топлива неожиданно натолкнулся на жесткое сопротивление. Амбициозная инициатива, которая должна была изменить глобальный энергетический рынок, рискует провалиться из-за позиции нескольких влиятельных государств.

Почему глобальное энергетическое соглашение оказалось на грани срыва

На климатическом саммите ООН (COP31) в Турции пытаются принять добровольное обязательство увеличить долю электроэнергии в мировом потреблении до 35% к 2035 году. Однако эта инициатива натолкнулась на категорический отказ со стороны блока развивающихся стран, в который входят Китай, Индия и Бангладеш, о чем пишет Bloomberg.

Переход на электричество в транспорте, отоплении и промышленности является ключевым фактором для снижения зависимости от нефти и газа. Для Украины и цивилизованного мира это означает глобальное ослабление позиций сырьевых диктатур, в частности России, чья экономика держится на ископаемом топливе. Однако жесткая оппозиция со стороны Пекина и Нью-Дели фактически блокирует усилия, направленные на быстрое внедрение именно чистой энергии, оставляя пространство для угольной и газовой генерации.

Что предлагают европейские лидеры для спасения ситуации

Европейский Союз изначально планировал настаивать на использовании исключительно "чистой" энергии, но впоследствии смягчил риторику, чтобы не отпугнуть страны, критически зависимые от традиционных энергоносителей.

Определенная доля прагматизма здесь необходима, иначе мы останемся в очень узком кругу,

– отметил климатический руководитель ЕС Вопке Хукстра.

Сейчас участники переговоров рассматривают компромиссные варианты: от простого признания инициативы до размытых формулировок без конкретных дат и обязательств.

Обратите внимание! Турция анонсировала этот план еще в начале года, и к выходным его поддержали более 30 правительств и почти 100 частных корпораций, среди которых промышленные гиганты ABB Ltd. и Schneider Electric SE. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем также публично одобрил эту цель в ходе переговоров. Стоит напомнить, что предыдущие добровольные климатические цели, в частности по сокращению выбросов метана, принесли миру лишь весьма скромные результаты из-за отсутствия жестких механизмов контроля и санкций за их невыполнение.

Кстати, Украина и Европейский Союз в экстренном порядке формируют специальный зимний пакет помощи, который будет включать мощные генераторы, зарядные станции, городские автобусы и оборудование для ремонта мостов.