День без отключений: в Укрэнерго обнародовали список дат по областям

С 9 июля по 24 июля во всех областях Украины изменят графики отключений. Поэтому в один из дней в течение этих 2 недель для одной или нескольких областей не будут выключать свет. Но в остальные дни ограничения будут действовать в соответствии с графиками.

Когда по областям не будет ограничений

Как объясняют в Укрэнерго, дни без отключений введены для того, чтобы измерить фактическое потребление электроэнергии в каждой области. Это дает более четко прогнозировать режим работы энергосистемы.

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9 июля – Днепропетровская область,

– Днепропетровская область, 10 июля – город Киев,

– город Киев, 11 июля – Киевская и Хмельницкая области,

– Киевская и Хмельницкая области, 12 июля – Донецкая, Черниговская и Одесская области,

– Донецкая, Черниговская и Одесская области, 16 июля – Запорожская, Винницкая и Ровенская области,

– Запорожская, Винницкая и Ровенская области, 18 июля: Волынская, Львовская и Черновицкая области,

Волынская, Львовская и Черновицкая области, 19 июля: Тернопольская, Полтавская, Херсонская и Закарпатская области,

Тернопольская, Полтавская, Херсонская и Закарпатская области, 23 июля: Черкасская, Харьковская и Николаевская области,

Черкасская, Харьковская и Николаевская области, 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская и Кировоградская области,

Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская и Кировоградская области, В то же время измерения не применяются для временно оккупированных территорий

Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления. Поскольку в системе есть дефицит энергии, вызванный массированными российскими атаками, одновременно в областях, где не проводятся измерения в конкретный день, ограничения потребления могут быть несколько изменены,

– отмечает оператор системы передачи.

В случае повторения массовых ракетных обстрелов россиян по энергетической инфраструктуре Украины проведение режимных измерений будет перенесено.