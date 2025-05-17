Почему могут прекратить выплачивать пенсию и как этого избежать

Пенсионный фонд Украины сообщил, что в отдельных случаях выплаты пенсионерам могут быть временно приостановлены. Для восстановления начислений нужно устранить причины, предусмотренные законодательством.

Когда пенсию могут перестать выплачивать

В Украине пенсионеру могут временно остановить выплаты в случае длительного отсутствия движения средств на счете или если он не прошел физическую идентификацию. Для восстановления выплат нужно подать заявление и пройти верификацию, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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При этом, такое прекращение поступления выплат имеет временный характер.

Временное прекращение пенсий возможно в двух случаях: если пенсионер не успел пройти физическую идентификацию в установленные сроки или если на его банковском счете не было никаких операций в последние шесть месяцев. Это правило касается не только тех, кто находится за пределами Украины, но и лиц со статусом внутренне перемещенных граждан,

– предупредили в ПФУ.

Как восстановить пенсионные выплаты пенсионеру

Чтобы восстановить пенсию, нужно пройти верификацию. Сделать это можно несколькими способами:

лично: обратившись в органы Пенсионного фонда;

онлайн: через вебпортал ПФУ с электронной подписью (Дія.Підпис);

по видеосвязи: после подачи заявления в личном кабинете.

В случае прохождения физической идентификации в течение года с момента остановки, пенсию восстановят с даты прекращения выплат.

Важно! Для пенсионеров за рубежом действует отдельный порядок: следует направить заявление в ПФУ по последнему месту регистрации в Украине, добавив справку о подтверждении факта жизни (через консульство) и другие документы.