Сколько стажа надо иметь для пенсии в 2026 году, чтобы не ждать до 63 или 65 лет

Украинцам, которые готовятся выйти на пенсию в 2026 году, стоит заранее проверить свой страховой стаж. От его продолжительности зависит, можно ли будет оформить выплаты в 60 лет, или придется ждать до 63 или даже до 65 лет.

Когда можно уйти на пенсию в 2026 году?

На запрос 24 Канала в Пенсионном фонде рассказали, что сколько страхового стажа нужно иметь, чтобы выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет.

Читайте также Какая будет пенсия, если имеешь непрерывный стаж 40 лет

Дело в том, что страховой стаж, что дает право выхода на пенсию в 60 лет, ежегодно увеличивается на 12 месяцев. Таким образом, в 2028 году он составит уже 35 лет.

В 2026 году для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет необходимо будет иметь не менее 33 лет страхового стажа,

– объясняют в Пенсионном фонде.

Как выйти на пенсию, если страховой стаж меньше:

В случае, когда человеку исполнилось 60 лет в 2026 году, а он имеет меньше, чем 33 года страхового стажа, то право на назначение пенсионных выплат можно будет получить в 2029 году, когда лицу исполнится 63 года и он будет иметь не менее 25 лет страхового стажа.

Если же в 63 года этого сделать не удастся, то назначение пенсии состоится в 65 лет при наличии не менее, как 15 лет страхового стажа.

Обратите внимание! Страховой стаж, дающий право выхода на пенсию, определяется на дату достижения лицом возраста 60, 63 или 65 лет.

Какой стаж учитывается и с какого года?

В Пенсионном фонде отмечают, что с 1 января 2004 года страховой стаж исчисляется по данным, содержащихся в системе персонифицированного учета.

Зато за периоды до 1 января 2004 года – на основании документов, таких как трудовая книжка и другие.

Если трудовой книжки нет или в ней отсутствуют нужные записи по страховому стажу или сделаны некорректно, то стаж можно будет подтвердить благодаря данным из реестра застрахованных лиц.

Также принимаются выписки, справки и другие документы информационных систем предприятий или учреждений, где работал человек и есть сведения о периодах его работы.

Для кого уменьшатся пенсии в 2026 году?