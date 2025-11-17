Скільки стажу треба мати для пенсії у 2026 році, щоб не чекати до 63 чи 65 років

Українцям, які готуються вийти на пенсію у 2026 році, варто заздалегідь перевірити свій страховий стаж. Від його тривалості залежить, чи можна буде оформити виплати у 60 років, чи доведеться чекати до 63 або навіть до 65 років.

Коли можна піти на пенсію у 2026 році?

На запит 24 Каналу в Пенсійному фонді розповіли, що скільки страхового стажу потрібно мати, щоб вийти на пенсію у 60, 63 або 65 років.

Річ у тім, що страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, щороку збільшується на 12 місяців. Таким чином, у 2028 році він становитиме вже 35 років.

У 2026 році для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років необхідно буде мати не менше 33 років страхового стажу,

– пояснюють в Пенсійному фонді.

Як вийти на пенсію, якщо страховий стаж менший:

У випадку, коли людині виповнилося 60 років у 2026 році, а вона має менше, аніж 33 роки страхового стажу, то право на призначення пенсійних виплат можна буде отримати у 2029 році, коли особі виповниться 63 роки й вона матиме не менше 25 років страхового стажу.

Якщо ж у 63 років цього зробити не вдасться, то призначення пенсії відбудеться у 65 років за наявності не менш, як 15 років страхового стажу.

Зверніть увагу! Страховий стаж, що дає право виходу на пенсію, визначається на дату досягнення особою віку 60, 63 або 65 років.

Який стаж враховується і з якого року?

У Пенсійному фонді зазначають, що з 1 січня 2004 року страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Натомість за періоди до 1 січня 2004 року – на підставі документів, як-от трудова книжка та інші.

Якщо трудової книжки немає або в ній відсутні потрібні записи щодо стразового стажу чи зроблені некоректно, то стаж можна буде підтвердити завдяки даним з реєстру застрахованих осіб.

Також приймаються виписки, довідки та інші документи інформаційних систем підприємств чи установ, де працювала людина і є відомості про періоди її роботи.

