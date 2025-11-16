Чи вигідно працювати на пенсії?
Пенсійний фонд України наголошує: тим, хто після досягнення пенсійного віку вирішує залишатися на роботі, це може принести відчутну фінансову вигоду, пише 24 Канал.
Цікаво Українці можуть вимагати перерахунку пенсії позапланово: як отримати доплати
Адже пенсія в такому разі призначається не за фактом досягнення 60 років, а з урахуванням додаткового страхового стажу на день звернення.
Фактично кожен місяць відстрочки підвищує майбутню виплату:
- на 0,5% за кожен повний місяць роботи, якщо пенсію переносять до 60 місяців;
- на 0,75%, якщо працювати довше ніж 5 років після настання пенсійного віку.
Тобто навіть один рік відтермінування дає +6% до пенсії, а кількарічна робота після 60 може суттєво збільшити щомісячний дохід у майбутньому.
Скільки доплачують працюючим пенсіонерам?
У Пенсійному фонді зазначають, що тим, хто продовжує працювати після виходу на пенсію, передбачена окрема надбавка за додатковий страховий стаж.
За кожен повний рік роботи понад необхідний мінімум нараховується 1% до розміру пенсії, але не більше ніж 1% від мінімальної пенсії за віком.
Зауважте! У 2025 році це становить понад 23 гривні за кожен рік додаткового стажу.
Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію в Україні?
У 2025 році мінімальні вимоги до страхового стажу залежать від того, у якому віці людина планує виходити на пенсію.
Для призначення виплат у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки стажу. Якщо ж стажу менше, то у 63 роки достатньо 22 років, а у 65 лише 15 років страхового стажу.
Тобто, наприклад, якщо людина має лише 30 років стажу, вийти на пенсію у 60 років вона не зможе. Зате вона матиме право оформити виплати у 63 або 65 років, залежно від свого вибору.