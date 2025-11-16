Чи вигідно працювати на пенсії?

Пенсійний фонд України наголошує: тим, хто після досягнення пенсійного віку вирішує залишатися на роботі, це може принести відчутну фінансову вигоду, пише 24 Канал.

Адже пенсія в такому разі призначається не за фактом досягнення 60 років, а з урахуванням додаткового страхового стажу на день звернення.

Фактично кожен місяць відстрочки підвищує майбутню виплату:

на 0,5% за кожен повний місяць роботи, якщо пенсію переносять до 60 місяців;

на 0,75%, якщо працювати довше ніж 5 років після настання пенсійного віку.

Тобто навіть один рік відтермінування дає +6% до пенсії, а кількарічна робота після 60 може суттєво збільшити щомісячний дохід у майбутньому.

Скільки доплачують працюючим пенсіонерам?

У Пенсійному фонді зазначають, що тим, хто продовжує працювати після виходу на пенсію, передбачена окрема надбавка за додатковий страховий стаж.

За кожен повний рік роботи понад необхідний мінімум нараховується 1% до розміру пенсії, але не більше ніж 1% від мінімальної пенсії за віком.

Зауважте! У 2025 році це становить понад 23 гривні за кожен рік додаткового стажу.

