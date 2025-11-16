Выгодно ли работать на пенсии?
Пенсионный фонд Украины отмечает: тем, кто после достижения пенсионного возраста решает оставаться на работе, это может принести ощутимую финансовую выгоду, пишет 24 Канал.
Ведь пенсия в таком случае назначается не по факту достижения 60 лет, а с учетом дополнительного страхового стажа на день обращения.
Фактически каждый месяц отсрочки повышает будущую выплату:
- на 0,5% за каждый полный месяц работы, если пенсию переносят до 60 месяцев;
- на 0,75%, если работать дольше 5 лет после наступления пенсионного возраста.
То есть даже один год отсрочки дает +6% к пенсии, а многолетняя работа после 60 может существенно увеличить ежемесячный доход в будущем.
Сколько доплачивают работающим пенсионерам?
У Пенсионном фонде отмечают, что тем, кто продолжает работать после выхода на пенсию, предусмотрена отдельная надбавка за дополнительный страховой стаж.
За каждый полный год работы сверх необходимого минимума начисляется 1% к размеру пенсии, но не более чем 1% от минимальной пенсии по возрасту.
Заметьте! В 2025 году это составляет более 23 гривен за каждый год дополнительного стажа.
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в Украине?
В 2025 году минимальные требования к страховому стажу зависят от того, в каком возрасте человек планирует выходить на пенсию.
Для назначения выплат в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа. Если же стажа меньше, то в 63 года достаточно 22 лет, а в 65 только 15 лет страхового стажа.
То есть, например, если человек имеет только 30 лет стажа, выйти на пенсию в 60 лет он не сможет. Зато он будет иметь право оформить выплаты в 63 или 65 лет, в зависимости от своего выбора.