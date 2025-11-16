Выгодно ли работать на пенсии?

Пенсионный фонд Украины отмечает: тем, кто после достижения пенсионного возраста решает оставаться на работе, это может принести ощутимую финансовую выгоду, пишет 24 Канал.

Ведь пенсия в таком случае назначается не по факту достижения 60 лет, а с учетом дополнительного страхового стажа на день обращения.

Фактически каждый месяц отсрочки повышает будущую выплату:

на 0,5% за каждый полный месяц работы, если пенсию переносят до 60 месяцев;

на 0,75%, если работать дольше 5 лет после наступления пенсионного возраста.

То есть даже один год отсрочки дает +6% к пенсии, а многолетняя работа после 60 может существенно увеличить ежемесячный доход в будущем.

Сколько доплачивают работающим пенсионерам?

У Пенсионном фонде отмечают, что тем, кто продолжает работать после выхода на пенсию, предусмотрена отдельная надбавка за дополнительный страховой стаж.

За каждый полный год работы сверх необходимого минимума начисляется 1% к размеру пенсии, но не более чем 1% от минимальной пенсии по возрасту.

Заметьте! В 2025 году это составляет более 23 гривен за каждый год дополнительного стажа.

