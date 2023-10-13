Включение отопления в жилых домах Киева могут отсрочить: что нужно знать людям

На 13 октября в Киеве к теплу подключили уже 67 зданий. В частности, речь идет о школах, детских садах и медучреждениях.

Подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры в столице начали еще 9 октября. Тепло уже получили больницы, школы и детсады на основании индивидуальных заявок руководства.

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По состоянию на 13 октября тепло отопительный сезон уже начался в:

7 школах;

21 детском саду;

14 админзданиях;

25 медучреждениях.

Что будет с жилыми домами

В Киевской ОВА заявили, что решение о подключении жилых домов будут приниматься в соответствии с погодными условиями. Предупредили, что на развертывание одной из крупнейших в Украине централизованных систем теплоснабжения уходит несколько дней.

В то же время в Киевском городском совете отметили, что включение отопления могут отсрочить. Все необходимые для старта ремонтные работы должны быть завершены в течение недели. Однако надеются, что начать масштабный отопительный сезон удастся позже.

Мы будем надеяться, что отопительный сезон для жилых домов начнется немного позже. Потому что нам нужно экономить как средства киевлян, так и теплоноситель, – говорится в сообщении.

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