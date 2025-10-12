Не все счета за коммунальные услуги подлежат перерасчету: в определенных ситуациях потребители могут остаться без компенсации за непредоставленные или некачественные услуги. Почему так бывает, объяснил юрист.

Когда не пересчитают деньги за некачественные коммунальные услуги?

Потребитель имеет право на перерасчет стоимости коммунальных услуг в период их непредоставления, предоставления в неполном объеме или ненадлежащего качества, рассказал 24 Каналу Андрей Шелих, юрист АО "EvrikaLaw".

В то же время законодательство предусматривает ряд случаев, когда перерасчет не производится:

если услуги не предоставлялись из-за ремонтных или профилактических работ, ликвидации аварийных ситуаций;

при начислении по показаниям коммерческих узлов учета до их установки;

когда непредоставление или низкое качество услуг возникло по вине потребителя;

если фактическая температура в помещении с индивидуальным узлом учета тепла не соответствует нормативам;

когда исполнитель докажет, что качество услуги на точке учета соответствовало нормам Закона "О жилищно-коммунальных услугах" и договора.

За какие непредоставленные коммунальные услуги можно вернуть деньги?

Как отмечает Андрей Шелих, перерасчет возможен для таких услуг: отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, а также содержание домов и придомовых территорий.

Согласно Порядку перерасчета, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 127, перерасчет предусматривает уменьшение начисленной платы за услугу в соответствии с законодательством и условиями договора.

Что еще надо знать о перерасчете денег за коммунальные услуги?