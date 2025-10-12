Не всі рахунки за комунальні послуги підлягають перерахунку: у певних ситуаціях споживачі можуть залишитися без компенсації за ненадані або неякісні послуги. Чому так буває, пояснив юрист.

Коли не перерахують гроші за неякісні комунальні послуги?

Споживач має право на перерахунок вартості комунальних послуг у період їх ненадання, надання в неповному обсязі або неналежної якості, розповів 24 Каналу Андрій Шелих, юрист АО "EvrikaLaw".

Цікаво Якщо батареї холодні чи вода ледве тепла: як можна зменшити рахунок за комуналку

Водночас законодавство передбачає низку випадків, коли перерахунок не проводиться:

якщо послуги не надавалися через ремонтні або профілактичні роботи, ліквідацію аварійних ситуацій;

при нарахуванні за показаннями комерційних вузлів обліку до їх встановлення;

коли ненадання або низька якість послуг виникла з вини споживача;

якщо фактична температура у приміщенні з індивідуальним вузлом обліку тепла не відповідає нормативам;

коли виконавець доведе, що якість послуги на точці обліку відповідала нормам Закону "Про житлово-комунальні послуги" та договору.

За які ненадані комунальні послуги можна повернути гроші?

Як зауважує Андрій Шелих, перерахунок можливий для таких послуг: опалення, гаряча та холодна вода, водовідведення, а також утримання будинків і прибудинкових територій.

Згідно з Порядком перерахунку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 127, перерахунок передбачає зменшення нарахованої плати за послугу відповідно до законодавства та умов договору.

Що ще треба знати про перерахунок грошей за комунальні послуги?