В каком возрасте украинцы могут выйти на пенсию в Украине

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет. Это зависит от того, набрали ли они необходимое количество страхового стажа.

Условия выхода на пенсию

Правительство определило минимальные требования к страховому стажу для выхода на пенсию, которые зависят от возраста.

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В 2024 году украинцам нужно иметь:

31 год страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет;

21 год стажа для выхода в 63 года;

15 лет стажа для выхода в 65 лет.

Как изменится ситуация в следующем году

До 2028 года требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут постепенно расти. Для выхода на пенсию в 65 лет эти требования будут оставаться неизменными.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь:

в 2025 году – не менее 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь: