Графики отключения света и запасы газа: как Украина пройдет эту зиму

Украинцев предупреждали о том, что зима из-за обстрелов россиян может быть сложными. Впрочем, стоит доверять только официальным источникам, ведь враг пытается расшатать ситуацию и запугать наших граждан.

Будут ли выключать свет в Украине

Как рассказала президент DiXi Group Елена Павленко, россияне пытаются спекулировать на тему зимы. В частности, враг прилагает много усилий, чтобы распространить фейки о масштабных отключениях света, но пока такой потребности нет.

Читайте также Кто получит наименьшую прибавку к пенсии после индексации в 2024 году

Она напомнила – обнародовать графики должны только официальные ведомства и на них точно не стоит реагировать паникой.

Ни один из экспертов не гарантировал, что у нас зима будет безопасна, без отключений и без проблем. Мы все говорили и говорим, что нужно готовиться к сложной зиме,

– подчеркнула Елена Павленко.

Что касается отключений – они действительно могут происходить, поэтому каждому гражданину нужно подготовиться к этому сценарию развития событий.

Хватит ли собственного газа для отопительного сезона

Ранее звучала информация, что Украине для прохождения отопительного сезона хватит газа, которую она добывает сама. Теоретически это возможно, но зависит от многих факторов.

Сейчас в наших хранилищах 16 миллиардов кубометров газа, но часть из них принадлежит частным компаниям из Европы. Те могут в любой момент забрать его обратно, поэтому вопрос о том, хватит ли Украине собственных запасов, остается открытым.

Также большую роль будут играть погодные условия. Если зима будет не слишком холодной, то и расход газа будет не столь значительным.