Чи будуть вимикати світло в Україні

Як розповіла президентка DiXi Group Олена Павленко, росіяни намагаються спекулювати на тему зими. Зокрема, ворог докладає багато зусиль, аби розповсюдити фейки про масштабні відключення світла, але наразі такої потреби немає.

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Вона нагадала – оприлюднювати графіки повинні лише офіційні відомства, і на них точно не варто реагувати панікою.

Жоден з експертів не гарантував, що в нас зима буде безпечна, без відключень і без проблем. Ми всі говорили і говоримо, що потрібно готуватися до складної зими,

– наголосила Олена Павленко.

Що стосується відключень – вони дійсно можуть траплятися, тому кожному громадянину потрібно підготуватися до цього сценарію розвитку подій.

Чи вистачить власного газу для опалювального сезону

Раніше лунала інформація, що Україні для проходження опалювального сезону вистачить того газу, який вона добуває сама. Теоретично це можливо, але це залежить від багатьох факторів.

Зараз у наших сховищах 16 мільярдів кубометрів газу, але частина з них належить приватним компаніям з Європи. Ті можуть в будь-який момент забрати його назад, тож питання про те, чи вистачить Україні власних запасів, залишається відкритим.

Також велику роль будуть відігравати погодні умови. Якщо зима буде не надто холодною, то й витрати газу будуть не такими значними.