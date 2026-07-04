Когда ждать пенсию на карту или через Укрпочту: ПФУ назвал точные даты

Украинские пенсионеры получают выплаты ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком. При этом конкретная дата поступления средств зависит от способа получения пенсии – через банк или Укрпочту.

Когда выплачивается пенсия

Пенсии выплачиваются с 4 по 25 число каждого месяца за тот месяц, за который они начислены, сообщили в ПФУ.

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Получить средства можно несколькими способами:

через банковское учреждение;

в отделении "Укрпочты";

с помощью адресной доставки почтальоном.

Если пенсионер получает выплаты через банк, дата зачисления зависит от внутреннего графика учреждения: в большинстве случаев средства поступают уже в первые дни месяца (ориентировочно с 4 по 10 число).

Для тех, кто получает пенсию через "Укрпочту", график формируется отдельно для каждого участка. Именно поэтому дата выплаты может отличаться в зависимости от населенного пункта и маршрута почтальона.

Кто получает пенсию в первую очередь

В первую очередь пенсионные выплаты получают отдельные категории граждан, в частности:

Лица с инвалидностью вследствие войны; Граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной; Члены семей погибших защитников Украины.

После этого финансирование осуществляется для других категорий пенсионеров, в частности людей с инвалидностью, не связанной с боевыми действиями.

Можно ли изменить способ выплаты пенсии

По желанию пенсионер может изменить способ получения выплат. Например, перейти с получения средств через банк на "Укрпочту" или наоборот.

Однако изменить дату выплаты пенсии, например из-за коммунальных платежей, крайне сложно. Это связано с тем, что график зависит от многих факторов – работы почтовых отделений, маршрутов почтальонов, особенностей доставки в отдаленные населенные пункты и других организационных моментов.

К слову, в марте 2026 года состоялась индексация пенсий. В июле новой индексации пенсионных выплат не будет. В то же время повышение пенсий все же ждет некоторых пенсионеров.

Дело в том, что в июле некоторым пенсионерам начислят доплату по возрасту. Размер этой доплаты зависит от возраста человека. Граждане в возрасте от 70 до 74 лет имеют право на надбавку в размере 300 гривен. А в возрасте от 75 до 79 лет доплата по возрасту составляет 456 гривен.