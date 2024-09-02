Когда могут войти в обращение шаги вместо копеек

В Нацбанке планируют начать чеканку новых шагов уже в ближайшее время, если инициативу поддержат. Будет ли это нести экономические издержки и как повлияет на инфляцию, читайте дальше.

Когда могут войти в обращение шаги

Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, чеканить шаги уже могут начать в 2025 году, передает 24 Канал. По словам чиновника, такое решение экономических затрат не несет, впрочем будет иметь глубокое влияние на осознание украинцев.

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Относительно других монет, которые сейчас находятся в обращении, – их изымать или заменять не будут, ведь сегодня насчитывается около 1,35 миллиарда копеечных монет. А уже на следующий год планируется отчеканить еще около 20 миллионов, впрочем они могут быть монетой номиналом 50 шагов.

Андрей Пышный Председатель Национального Банка Украины Тот план, который мы видим, – программа-минимум до конца года. Программа-максимум – провести в ближайшее время все необходимые обсуждения, выслушать историков, услышать позицию Национального банка, исследовать этот вопрос. Поэтому я надеюсь, что в 2025 году мы уже начнем чеканить шаги.

Однако пока соответствующий законопроект не готов. Сейчас будет продолжаться работа НБУ с комитетом и с руководством Верховной Рады. Впрочем, в НБУ готовы к обсуждению и проведению различных дискуссий ради восстановления исторической справедливости и введения в обращение шагов.

Украинцы по результатам опроса, который был проведен центром Разумкова, гордятся украинским гимном, гордятся украинским гербом, флагом, гордятся почти 60% гривной. Давайте завершим этот логический, исторически обусловленный процесс и вернем себе удельное украинское название исторической украинской монеты шаг. Закрепим это на законодательном уровне,

– сказал глава НБУ.

Чиновник утверждает, что это нужно сделать как можно быстрее, ведь такое решение имеет прежде всего символический и исторический момент.