Колебания, скорее всего, будут: когда НБУ введет гибкий курс
Источник:РБК-Украина
В НБУ ответили, когда они хотят упразднить фиксированный курс доллара и перейти к гибкому. Они добавили, что присутствуют на рынке для его регуляции.
Когда введут гибкий курс доллара
В НБУ рассказали, что после отмены фиксированного курса может начаться колебание стоимости валюты в обе стороны. То есть доллар может как дорожать, так и дешеветь.
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НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки. При таком режиме рыночный курс сможет как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на изменение ситуации на валютном рынке, а именно баланс спроса и предложения,
– сообщили в финансовом учреждении.
Также там подчеркнули, что первое время банк присутствует на рынке, чтобы ограничить колебания и компенсировать дефицит иностранной валюты.
Что будет с курсом доллара на этой неделе
Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что есть два фактора, которые могут вскоре усилить статус доллара, а именно:
- приближение осеннего периода;
- опасения украинцев по поводу повторения энергетического кризиса из-за обстрелов инфраструктуры.
Сейчас мы находимся в достаточно благоприятном для гривны временном промежутке – в середине месяца спрос на валюту со стороны населения обычно снижается. Поэтому я не прогнозирую дальнейший рост курса. Правда, учитывая сложившийся на рынке фактический баланс между спросом и предложением, и укрепление гривны, похоже, ждать не стоит.
По ее прогнозам, в ближайшие дни курс доллара будет находиться в диапазоне 37,3 – 37,8 гривны.