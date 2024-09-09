Поверка счетчиков: для кого процедура больше не обязательна

С началом полномасштабного вторжения процедура проверки счетчиков была временно приостановлена. Однако вскоре ее восстановили, однако с некоторыми изменениями: она теперь не является обязательной для всех.

Кто может не осуществлять поверку счетчиков

Поверка счетчиков обеспечивает их точность и корректность начислений. Граждане, у которых срок проведения этой процедуры уже наступил, должны выполнить ее в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона.

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Однако во время войны, согласно правительственному решению, некоторым категориям граждан не нужно проходить эту процедуру. В частности:

Жители временно оккупированных территорий могут провести поверку счетчиков в течение трех месяцев после завершения военного положения.

Жители зон активных боевых действий имеют шесть месяцев для поверки своих приборов учета после окончания военного положения.