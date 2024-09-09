Поверка счетчиков: для кого процедура больше не обязательна

9 сентября 2024, 11:42
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Автор: Екатерина Добровольская

Источник:

Правительственный портал

С началом полномасштабного вторжения процедура проверки счетчиков была временно приостановлена. Однако вскоре ее восстановили, однако с некоторыми изменениями: она теперь не является обязательной для всех.

Кто может не осуществлять поверку счетчиков

Поверка счетчиков обеспечивает их точность и корректность начислений. Граждане, у которых срок проведения этой процедуры уже наступил, должны выполнить ее в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона.

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Однако во время войны, согласно правительственному решению, некоторым категориям граждан не нужно проходить эту процедуру. В частности:

  • Жители временно оккупированных территорий могут провести поверку счетчиков в течение трех месяцев после завершения военного положения.
  • Жители зон активных боевых действий имеют шесть месяцев для поверки своих приборов учета после окончания военного положения.

Что нужно сделать после поверки счетчиков

После поверки счетчиков необходимо обязательно опломбировать их, зарегистрировать на абонентский учет и получить свидетельство о поверке, если прибор исправен, или справку о непригодности, если обнаружены неисправности.