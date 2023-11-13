Ситуация на валютном рынке: почему украинцам следует ожидать значительных колебаний доллара

Банки включились в активную конкурентную борьбу, пытаясь привлечь больше клиентов. Следовательно, значение доллара начало снижаться.

Что происходит на валютном рынке

На прошлой неделе на валютном рынке наблюдались разнонаправленные тренды. Сначала, под давлением конкуренции со стороны безналичных каналов покупки валюты населением, наличный курс гривны уверенно укреплялся, утверждает банкир Анна Золотько, сообщает 24 Канал.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, на этой неделе безналичный курс доллара на ВРУ будет умеренно расти. Что касается наличного рынка, то курсовой разрыв с безналичным остается достаточно большим, что не дает поводов говорить о дальнейшем существенном удорожании доллара. Думаю, что на этой неделе его стоимость будет колебаться в коридоре 37,4 – 37,9 гривен за доллар.

Золотько объясняет, что благодаря конкуренции между банками безналичный курс как при покупке в пределах 50 000 грн, так и при приобретении валюты на депозит уверенно снижался. По мнению банкира, это стало возможным в основном из-за уверенного укрепления гривны на межбанке, где большую часть недели стоимость американского доллара находилась вблизи отметки 36 гривен за доллар.

Тренд на укрепление курса национальной валюты на ВРУ был вызван, с одной стороны, уменьшением спроса со стороны импортеров, а с другой – увеличением предложения со стороны экспортеров,

– считает Золотько.

В первые недели после введения режима управляемой гибкости импортеры максимально ускорили покупку валюты под контракты, а экспортеры, напротив, пытались удержать валютную выручку. Такое поведение, учитывая усиленные девальвационные ожидания, было вполне нормальным. Но прогнозы не оправдались и на рынок начало поступать гораздо больше валюты от экспортеров. Это ярко демонстрирует статистика НБУ: общий объем торгов на ВРУ на прошлой неделе снизился на 88 миллионов по сравнению с предыдущим показателем.

В то же время объем интервенций НБУ сократился за аналогичный период на 174 миллиона долларов. Другими словами, рынку для балансировки спроса и предложения требовалось гораздо меньше дополнительной валюты от регулятора, чем раньше. Из таких условий, очевидно, расчетный показатель "структурного дефицита", который использует НБУ в рамках стратегии управляемой гибкости, оказался больше, чем нуждался рынок, что и привело к укреплению курса на межбанке.

Банкир считает, что этот тренд вряд ли будет длительным. За волной укрепления обязательно наступит этап роста курса доллара и первые его признаки начали появляться уже в пятницу. Это не значит, что гривна будет сильно девальвировать – речь идет только о коррекции, являющейся частью нормальной волатильности рынка.