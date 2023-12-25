Как изменится доллар в 2024 году: вероятное подорожание валюты
НБУ проводит реформы для стабилизации валютного рынка. Вероятно, в 2024 году тенденция либерализации финансового сектора продолжится.
Будет ли доллар больше 40 гривен
Первоначально в проекте бюджета на 2024 год курс зафиксировали на уровне 41,4 гривны. Впоследствии эти значения откорректированы. Во время утверждения бюджета курс на начало 2024 года снизили с 41,4 до 40,7 гривны, на конец с 44,2 до 42,1 гривны.
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Аналитик Андрей Шевчишин уверяет, что не стоит паниковать, передает 24 Канал. Это значение лишь вероятное, в частности, в 2023 году в бюджете курс был 42 гривны. Но в реальности доллар значительно ниже.
Это исключительно расчетный показатель для бюджета, размеров доходов и расходов, налоговой и таможни.
Любопытно, что агентство Dragon Capital считает, что к концу будущего года доллар будет ориентировочно 39 гривен. Однако аналитики уточняют, что некоторые колебания все же будут происходить.
Учитывая хрупкость макроэкономической и финансовой стабильности во время войны, мы считаем, что НБУ будет реализовывать этот план очень постепенно (увеличивать диапазон колебаний курса гривны и обеспечивать соответствие общей динамики курса макроэкономическим условиям), и сохраняем наш валютный прогноз на 2024 год, ожидая курс гривны к доллару на уровне 37,3 в среднем за год и 39 на конец года,
– отмечают аналитики
В соответствии с данными, опубликованными НБУ, доллар ожидается на таком уровне:
- НБУ считает, что его значение должно быть 40,08 гривны. Интересно, что еще в октябре прогноз был 40,36 гривны.
- Население ожидает 39,8 гривны за доллар.
- Банкиры считают, что этот показатель составит 41,16 гривны.