Об этом 24 Каналу рассказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, отметив, что малый и средний аграрный бизнес в Украине составляет около 70% всех производителей в этой сфере. И многие находятся в затруднительном положении в связи с войной.

Читайте также До 2023 года не было претензий, – Аграрный совет о спекулировании на зерне из Украины и репутации

Чем опасно увеличение лимитов

Как отметил Марчук, за почти 2 года полномасштабной войны многие малые и средние агропроизводители существенно обеднели. Агрессия России повлияла на возможность поставлять продукцию, на цены и т.д. На прифронтовых территориях значительное количество полей заминировано, а часть инфраструктуры разграбили оккупанты.

Многие предприятия не имеют значительного количества оборотных средств, поэтому вынуждены регулярно брать кредиты и перекредитовываться. В этом случае опасно увеличивать лимиты, ведь это даст преимущество крупным агрохолдингам с большими финансовыми возможностями.

Весь малый и средний аграрный бизнес будет переформатирован в 100 – 150 крупных латифундий. Это приведет к последствиям не только для бизнеса, который потеряет возможность работать на земле. Катастрофические последствия будут и для территориальных общин. Средний аграрный бизнес создает рабочие места, платит налоги. Большим компаниям не требуется большое количество работников,

– отметил Марчук.

Что предлагают малые и средние аграрии

Представители малого и среднего аграрного бизнеса призывают народных депутатов проголосовать за альтернативный законопроект, который уже находится в Верховной Раде. Есть предложение оставить ограничения в 100 гектаров в одни руки для физических и юридических лиц. Эти ограничения должно действовать с 1 января 2024 года, в течение войны и 2 года после окончания войны.

Обратите внимание! Аграрии написали петицию к Владимиру Зеленскому с просьбой не менять лимиты. Она набрала 25 тысяч подписей. Президент поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разобраться с этой проблемой.

Рассчитываем, что премьер-министр активно включится в этот вопрос. Можно было бы договориться об этом между фракциями и принять изменения. Мы на это надеемся. Потому что, если возрастут лимиты, то будут преференции для крупного бизнеса, а средние и малые аграрии погрузятся в кризис.

– объяснил Марчук.

Проблема с лимитом на продажу земли