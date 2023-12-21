Об этом 24 Каналу рассказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, отметив, что малый и средний аграрный бизнес в Украине составляет около 70% всех производителей в этой сфере. И многие находятся в затруднительном положении в связи с войной.
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Чем опасно увеличение лимитов
Как отметил Марчук, за почти 2 года полномасштабной войны многие малые и средние агропроизводители существенно обеднели. Агрессия России повлияла на возможность поставлять продукцию, на цены и т.д. На прифронтовых территориях значительное количество полей заминировано, а часть инфраструктуры разграбили оккупанты.
Многие предприятия не имеют значительного количества оборотных средств, поэтому вынуждены регулярно брать кредиты и перекредитовываться. В этом случае опасно увеличивать лимиты, ведь это даст преимущество крупным агрохолдингам с большими финансовыми возможностями.
Весь малый и средний аграрный бизнес будет переформатирован в 100 – 150 крупных латифундий. Это приведет к последствиям не только для бизнеса, который потеряет возможность работать на земле. Катастрофические последствия будут и для территориальных общин. Средний аграрный бизнес создает рабочие места, платит налоги. Большим компаниям не требуется большое количество работников,
– отметил Марчук.
Что предлагают малые и средние аграрии
Представители малого и среднего аграрного бизнеса призывают народных депутатов проголосовать за альтернативный законопроект, который уже находится в Верховной Раде. Есть предложение оставить ограничения в 100 гектаров в одни руки для физических и юридических лиц. Эти ограничения должно действовать с 1 января 2024 года, в течение войны и 2 года после окончания войны.
Рассчитываем, что премьер-министр активно включится в этот вопрос. Можно было бы договориться об этом между фракциями и принять изменения. Мы на это надеемся. Потому что, если возрастут лимиты, то будут преференции для крупного бизнеса, а средние и малые аграрии погрузятся в кризис.
– объяснил Марчук.
Проблема с лимитом на продажу земли
- 24 ноября петиция об отложении увеличения лимита на продажу земли набрала 25 тысяч подписей. Там призывают не увеличивать лимиты в 100 раз: от 100 гектаров – до 10 тысяч.
- Автор обращения подчеркнул, что украинские аграрии переживают самые сложные времена за весь период независимости Украины. Причина – агрессия России, из-за которой произошли большие логистические проблемы, низкие цены на зерно, разрушение инфраструктуры и множество других серьезных последствий.
- Увеличение лимитов на покупку приведет к "скупке земли за бесценок олигархами и коррупционерами". Средние и малые аграрии сейчас не имеют возможности покупать землю.