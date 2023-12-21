Про це 24 Каналу розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, зауваживши, що малий та середній аграрний бізнес в Україні становить близько 70% від усіх виробників у цій сфері. І багато хто перебуває у скрутному становищі у зв'язку з війною.

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Чим небезпечне збільшення лімітів

Як наголосив Марчук, за майже 2 роки повномасштабної війни багато малих та середніх агровиробників суттєво збідніли. Агресія Росії вплинула на можливість постачати продукцію, на ціни тощо. На прифронтових територіях значна кількість полів замінована, а частину інфраструктури розграбували окупанти.

Багато підприємств не мають значної кількості обігових коштів, тому змушені регулярно брати кредити та перекредитовуватися. У цьому випадку небезпечно збільшувати ліміти, адже це дасть перевагу великим агрохолдингам з більшими фінансовими можливостями.

Увесь малий та середній аграрний бізнес буде переформатований у 100 – 150 великих латифундій. Це спричинить наслідки не лише для бізнесу, який втратить можливість працювати на землі. Катастрофічні наслідки будуть і для територіальних громад. Середній аграрний бізнес створює робочі місця, сплачує податки. Великим компаніям не потрібна велика кількість працівників,

– зазначив Марчук.

Що пропонують малі та середні аграрії

Представники малого та середнього аграрного бізнесу закликають народних депутатів проголосувати за альтернативний законопроєкт, який вже перебуває у Верховній Раді. Там є пропозиція залишити обмеження у 100 гектарів в одні руки для фізичних та юридичних осіб. Ці обмеження мали б діяти з 1 січня 2024 року, упродовж війни та 2 роки після закінчення війни.

Зверніть увагу! Аграрії зробили петицію до Володимира Зеленського з проханням не змінювати ліміти. Вона набрала 25 тисяч підписів. Президент доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розібратися з цією проблемою.

Розраховуємо, що прем'єр-міністр активно включиться в це питання. Можна було б домовитися про це між фракціями та ухвалити зміни. Ми на це сподіваємося та очікуємо. Бо, якщо зростуть ліміти, то будуть преференції для великого бізнесу, а середні та малі аграрії зануряться в кризу,

– пояснив Марчук.

Проблема з лімітом на продаж землі