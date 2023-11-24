Петиція була зареєстрована на сайті Президента України 3 листопада 2023 року очільником ВАР Андрієм Дикуном. Він від імені тисячі агровиробників закликав Володимира Зеленського ініціювати законодавчі зміни та відмінити збільшення у 100 разів лімітів на продаж землі. Як зазначає 24 Канал, про це повідомляє пресслужба ВАР.

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Петиція набрала достатньо голосів менше ніж за місяць

"Всього за 20 днів петиція набрала понад 25 000 голосів. Тепер на неї зобов'язаний відреагувати Президент. "Вперше в історії України петиція від аграрної спілки зібрала необхідні 25 000 голосів і відбулося це дуже швидко – протягом 20 діб. Це свідчить про велику підтримку українців ініціативи ВАР. Ми дякуємо всім небайдужим громадянам за кожен голос, за неймовірну активність, відповідальність та солідарність. Тепер ми всі чекаємо на рішення Президента! Я дуже сподіваюсь на оперативну та змістовну відповідь Володимира Зеленського на нашу петицію, бо всіх аграріїв дуже турбує питання: "Хто під час війни в Україні має кошти, щоб купувати по 10 000 га землі? Хто ці люди, які не знають, що першочергово сьогодні гроші потрібно спрямовувати на допомогу ЗСУ, аби допомогти їм відвоювати нашу окуповану землю і перемогти ворога?", – підкреслив Андрій Дикун.

Автор звернення наголошує, що середній і малий бізнес, який є основою агросектору й українського села, не зможе стати учасниками ринку землі.

Сьогодні українські аграрії переживають найскладніші часи за всю історію незалежності України. Внаслідок війни агропідприємства вже другий рік поспіль працюють у збиток, щодня зазнають фінансових втрат через заблоковані порти, логістичні проблеми та низькі ціни на збіжжя. Багато підприємств зруйновано, угіддя заміновані, частина території – окупована. Збільшення ліміту с/г земель, що дозволено купувати в одні руки, за нинішніх умов, призведе до скупівлі землі за безцінь олігархами та корупціонерами,

– зазначає Андрій Дикун.

"Середні та малі аграрії не мають коштів на купівлю землі та не мають можливості залучати кредити, і, відповідно, будуть відрізані від можливості придбати землю, на якій вони працюють. Тому, сьогодні вкрай важливо зберегти аграріїв, які останнє віддають на підтримку ЗСУ, а не тих, хто заробляє на корупції та війні", – підсумовує автор петиції.