Чи буде долар більш як 40 гривень

Спочатку у проєкті бюджету на 2024 рік курс зафіксували на рівні 41,4 гривні. Згодом ці значення відкоригували. Під час затвердження бюджету, курс на початок 2024 року знизили з 41,4 до 40,7 гривні, на кінець з 44,2 до 42,1 гривні.

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Аналітик Андрій Шевчишин запевняє, що не варто панікувати, передає 24 Канал. Це значення прогнозоване, зокрема у 2023 році в бюджеті курс був 42 гривні. Але в реальності долар значно нижчий.

Андрій Шевчишин Економіст, фінансовий аналітик Це виключно розрахунковий показник для бюджету, для розмірів доходів та видатків, податкової та митниці.

Цікаво. що агентство Dragon Capital вважає, що до кінця наступного року долар буде орієнтовно 39 гривень. Однак, аналітики уточнюють, що деякі коливання усе ж відбуватимуться.

Зважаючи на крихкість макроекономічної та фінансової стабільності під час війни, ми вважаємо, що НБУ буде реалізовувати цей план дуже поступово (збільшувати діапазон коливань курсу гривні та забезпечувати відповідність загальної динаміки курсу макроекономічним умовам), і зберігаємо наш валютний прогноз на 2024 рік, очікуючи курс гривні до долара на рівні 37,3 в середньому за рік та 39 на кінець року,

– зазначають аналітики

Відповідно до даних опублікованих НБУ долар очікується на такому рівні: