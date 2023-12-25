Будет ли доллар больше 40 гривен

Первоначально в проекте бюджета на 2024 год курс зафиксировали на уровне 41,4 гривны. Впоследствии эти значения откорректированы. Во время утверждения бюджета курс на начало 2024 года снизили с 41,4 до 40,7 гривны, на конец с 44,2 до 42,1 гривны.

Читайте также 10 тысяч гектаров в одни руки: почему аграрии бьют тревогу из-за новых лимитов на продажу земли

Аналитик Андрей Шевчишин уверяет, что не стоит паниковать, передает 24 Канал. Это значение лишь вероятное, в частности, в 2023 году в бюджете курс был 42 гривны. Но в реальности доллар значительно ниже.

Андрей Шевчишин Экономист, финансовый аналитик Это исключительно расчетный показатель для бюджета, размеров доходов и расходов, налоговой и таможни.

Любопытно, что агентство Dragon Capital считает, что к концу будущего года доллар будет ориентировочно 39 гривен. Однако аналитики уточняют, что некоторые колебания все же будут происходить.

Учитывая хрупкость макроэкономической и финансовой стабильности во время войны, мы считаем, что НБУ будет реализовывать этот план очень постепенно (увеличивать диапазон колебаний курса гривны и обеспечивать соответствие общей динамики курса макроэкономическим условиям), и сохраняем наш валютный прогноз на 2024 год, ожидая курс гривны к доллару на уровне 37,3 в среднем за год и 39 на конец года,

– отмечают аналитики

В соответствии с данными, опубликованными НБУ, доллар ожидается на таком уровне: