Коммуналка дорожает волнами: какие тарифы могут вырасти в ближайшее время

Государство регулирует цены на часть коммунальных услуг для населения, поэтому подорожание газа, горячей воды и отопления было отложено на послевоенное время. В то же время под давлением роста расходов на местном уровне начали пересматривать цены на водоснабжение и водоотвод, вывоз мусора, содержание дома.

Как должно происходить повышение цен на коммунальные услуги

Чтобы удорожание коммуналки не становилось чрезмерным бременем для семейных бюджетов украинцев, пересматривать цены нужно регулярно и небольшими подъемами, однако в Украине этого не практикуют. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно .

Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Тарифы нужно было постепенно повышать копейками еще со дня независимости Украины. Тогда бы не было этих резких подорожаний. Все люди имели бы четкое понимание, что, например, через год тариф пересмотрят и могли бы планировать свой бюджет. Я за то, чтобы тарифы росли, как и растут цены на все. Но планомерно, равномерно и незначительными повышениями. Пусть это будет дважды в год, но чтобы не ударялось по карманам.

Коммунальные тарифы длительное время сдерживают, а когда подорожание утверждают, рост расходов является резким и ощутимым для домохозяйств.

Благодаря мораторию повышение цен на газ, отопление и горячую воду для населения запрещено до конца военного положения и в течение шести месяцев после его завершения. Остальные коммунальные тарифы регулируют ситуативно.

Какие сейчас цены на коммунальные услуги в Украине

Потребители платят по-разному, потому что тариф зависит от поставщика. К примеру, в Нафтогазе он с 2021 года составляет 7,96 гривны и зафиксирован по меньшей мере до 30 апреля 2027 года. У других поставщиков тариф может достигать и 10 гривен в пределах годового тарифа.

Базовый тариф на электроэнергию правительство зафиксировало на уровне 4,32 гривны за киловатт, поэтому, по меньшей мере, до конца октября 2026 года оно будет неизменным. В последний раз его повышали с 1 июня 2024 года (до этого действовала цена 2,64 гривны за киловатт).

Цены на холодную воду в больших городах долгое время также находились на постоянном уровне, поскольку тарифы для водоканалов устанавливал Национальный регулятор, а его решение о повышении несколько раз блокировались центральными властями . Поэтому предприятия-лицензиаты водоканала имели фактически фиксированный тариф с начала полномасштабной войны.

В феврале 2026 года полномочия утверждать тарифы для водоканалов, обслуживающих более 100 тысяч потребителей, передали местным властям. Поэтому по Украине прокатилась волна подорожаний услуг по водоснабжению и водоотводу. В основном цены выросли вдвое – втрое . Тарифы повысились в Черкассах, Ужгороде, Днепре, Кременчуге, Виннице, Тернополе и других городах. О планах коррекции цен объявили и в Киеве.

К примеру, в Умани с 1 июля произошло почти трехкратное подорожание воды: с 57,50 до 158,33 гривны за кубометр. Подобная ситуация сложилась в Виннице. Там местные власти утвердили повышение тарифа на воду более чем в три раза: с 25,62 гривны до 81,01 гривны за кубометр. В Павлограде цена выросла с 53,66 гривны до 113,47 гривны.

Как объясняет эксперт по ЖКХ Кристина Ненно, подорожание холодной воды в Украине произошло под давлением нескольких факторов:

повышение стоимости электроэнергии, составляющей около 40% в структуре тарифа;

рост зарплат работников водоканалов;

повышение цен на реагенты для очистки воды и стоков: в большинстве своем их закупают за границей, а за годы полномасштабной войны гривня значительно девальвировала.

Какие еще коммунальные услуги могут подорожать

По прогнозу Кристины Ненно, в Украине будет расти тариф на вывоз мусора, ведь в его структуре значительная доля приходится на горюче-смазочные материалы. Поскольку они дорожают, волна повышений практически неизбежна.

Заметим, что в части городов тарифы уже выросли в мае – июле. Например, повышение произошло в Николаеве, Полтаве, Кременчуге. Подорожание анонсировали и в Луцке и Ужгороде.

По словам эксперта, для жителей многоэтажек возможен пересмотр цен на услуги по содержанию дома и придомовой территории. Однако принимать его могут исключительно по решению общего собрания.

В связи с ростом, например, стоимости обслуживания лифтов. Если, например, у ОСМД в штате нет слесарей-сантехников, то компании, обслуживающие на аутсорсе, тоже уже подняли тарифы. Также дорожают средства для мытья – уборка,

– отмечает Кристина Ненно.

Нехватка кадров в коммунальной сфере нуждается в повышении зарплат и, как следствие, ведет к удорожанию обслуживания.

Напомним, что Международный валютный фонд настаивает на постепенной либерализации рынка газа и электроэнергии и повышении тарифов на свет и газ для населения.

Как пояснили в Минэкономики, в рамках обновленного меморандума об экономической и финансовой политике Украина договорилась с МВФ о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года. В рамках договоренностей планируется наработать механизм расширенных субсидий и адресной поддержки уязвимых домохозяйств, который должен заработать еще до изменений в тарифах.