Нацбанк спрогнозировал подорожание коммуналки: какой тариф в Украине вырастет больше всего

Прогнозируется, что коммуналка в Украине будет расти до экономически обоснованных тарифов в течение нескольких следующих лет. В то же время такое повышение станет весомым инфляционным фактором.

Как повышение коммуналки повлияет на инфляцию

Фиксация тарифов на определенные коммунальные услуги, такие как газ, отопление и горячая вода – имела значительное влияние на сдерживание роста административной составляющей инфляции. Низкую инфляцию может обусловить только длительная отсрочка решений по повышению тарифов на ЖКУ.

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Однако согласно документу, соответствующее ухудшение состояния государственных энергетических компаний приведет к нарастанию квазифискальных дисбалансов. Это увеличит риски нестабильности на внутриэнергетическом рынке и снизит инвестиционный потенциал отрасли. При этом, ценовое давление будет откладываться только на будущее.

Какой тариф будет расти быстрее всего

Сроки и параметры корректировки коммунальных тарифов "являются сферой неопределенности".

В связи с атаками со стороны России, энергетический сектор Украины находится в сложной ситуации, что может привести к более быстрому росту дотационных тарифов на электроэнергию для домашних потребителей по сравнению с другими тарифами.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона сообщил, что рост тарифа на электроэнергию позволит наладить работу энергосистемы. В том числе и провести необходимые ремонтные работы.

При этом, Нацбанком прогнозируется достаточно быстрый и существенный рост цен на свет. В свою очередь это будет осуществлять дополнительное давление на потребность в увеличении субсидий для населения, а также и формировать соответствующие цены.