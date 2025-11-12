Почти 40% российских компаний готовят «сюрпризы» своим сотрудникам на 2026 год

Ситуация в российской экономике продолжает ухудшаться, и бизнес не ожидает позитивных сценариев на следующий год. Поэтому компании готовятся сокращать расходы.

Что компании готовят для работников?

Будут урезать расходы за счет работников. В частности, 38% крупных и средних компаний планируют сократить фонд оплаты труда, передает 24 Канал со ссылкой на российский Forbes.

Смотрите также Впервые признали, – экономист рассказал о потрясающих последствиях дефицита бюджета РФ

Более трети (32%) этих предприятий планирует увольнение и автоматизацию работы. Остальные фирмы намерены действовать не так категорично и сократить премии, пересмотреть структуру выплат и перейти на частичную занятость.

Вместе с тем бизнес в России рассматривает и другие способы уменьшения расходов, чтобы удержаться на плаву:

до 30% компаний хотят урезать расходы на обучение работников;

29% фирм сократят средства на командировки;

43% – откажутся от изготовления сувенирной продукции с логотипом;

31% – от участия в конференциях и выставках;

31% – от листовок и баннеров;

26% – от рекламы;

29% уменьшат проведение маркетинговых исследований.

В то же время только 10% компаний планируют уменьшить расходы на запуск новых продуктов и продвижение уже существующих.

Однако почти половина предприятий намерена сократить транспортные расходы за счет оптимизации загрузки транспорта, маршрутов и контроля за расходами горючего.

Кроме того, 18% компаний собираются снизить расходы на аренду помещений.

Стоит знать! Большинство российских компаний (63%) ожидают роста себестоимости собственных товаров и услуг без учета инфляции. Поэтому, кроме экономии на работниках, более трети бизнеса (31%) собирается перейти на более дешевые аналоги сырья и комплектующих.

Что известно об увольнениях в России?

Заметим, что увольнение и сокращение выплат в России начались уже в 2025 году. В частности, во II квартале 30% российских компаний решили экономить на персонале, пишет Центр противодействия дезинформации.

Предприятия массово заморозили найм новых работников.

А тем, кто работает, урезали соцпакет – сократили премии и сократили полную занятость.

Бизнес теряет ресурсы для поддержания занятости. Скрытая безработица уже охватила целые сектора,

– отметили в ЦПД.

Важно! Только в июле долги по зарплате в России выросли на 25% – до 1,7 миллиарда рублей.

Как страдают работники?

Из-за резкого падения объемов строительства крупнейший производитель цемента в России – компания Cemros – ввела четырехдневную рабочую неделю, которая продлится до конца 2025 года. Аналогичные меры уже применили Горьковский автозавод (ГАЗ) и КамАЗ.

Тем временем "Российские железные дороги", где работает около 700 тысяч человек, заставляют сотрудников центрального офиса брать по три дополнительных неоплачиваемых выходных в месяц.

Алмазодобывающая компания "Алроса" сократила штат на 10%, уволив работников, которые не были непосредственно вовлечены в процесс добычи. Кроме того, компания временно приостановила работу на менее прибыльных месторождениях.

Еще один промышленный гигант – "Свеза" – закрыл свой фанерный завод в Тюмени из-за резкого снижения спроса на мебель. В результате более 300 человек остались без работы.