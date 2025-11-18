Нафтогаз получит новый наблюдательный совет: правительство уже запустило процесс

Во вторник, 18 ноября, Кабмин принял решение об объявлении конкурса на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Начнут избирать новый совет без проволочек.

Почему выбирают новый совет?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.

Это очередной шаг в рамках Правительственного плана обновления всех государственных компаний энергетического сектора,

– отметила Свириденко.

По словам премьера, контракты действующего состава наблюдательного совета Нафтогаза заканчиваются в январе. Поэтому конкурс правительство начинает уже сейчас.

Конкурс запускаем уже сейчас, чтобы своевременно утвердить новый состав наблюдательного органа и обеспечить непрерывность его работы,

– добавила Свириденко.

Важно! Завершение формирования нового состава наблюдательного совета Нафтогаза правительство ожидает до 20 января 2026 года.

Какой еще наблюдательный совет выбирают?

Переформатируют также наблюдательный совет Энергоатома. Министерство экономики уже на этой неделе должно подать на утверждение правительства предложения по его новому составу.

В Минэкономики на прошлой неделе начали работу со списками возможных кандидатов.

Наблюдательный Совет государственной энергетической компании должен отвечать не только за стратегическое развитие, но и за антикризисное управление, своевременную реакцию на риски и обеспечение безопасности и устойчивости работы компании. Обновление состава Совета направлено именно на усиление этих функций,

– объяснили в министерстве.

Вместе с тем ведомство ожидает, что действующий состав наблюдательного совета компании обеспечит передачу материалов и документации, аналитических наработок. Все это необходимо, чтобы быстро запустить новый состав совета.

Стоит знать! Вместе с тем в Энергоатоме начали всесторонний аудит Государственной аудиторской службой.

