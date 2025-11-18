Нафтогаз отримає нову наглядову раду: уряд вже запустив процес

У вівторок, 18 листопада, Кабмін ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Розпочнуть обирати нову раду без зволікань.

Чому обирають нову раду?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережах.

Дивіться також Зеленський доручив прискорити перезавантаження топ-4 енергокомпаній

Це черговий крок у рамках Урядового плану оновлення всіх державних компаній енергетичного сектору,

– зазначила Свириденко.

За словами прем'єрки, контракти чинного складу наглядової ради Нафтогазу закінчуються у січні. Тому конкурс уряд розпочинає вже зараз.

Конкурс запускаємо вже зараз, щоб своєчасно затвердити новий склад наглядового органу та забезпечити безперервність його роботи,

– додала Свириденко.

Важливо! Завершення формування нового складу наглядової ради Нафтогазу уряд очікує до 20 січня 2026 року.

Яку ще наглядову раду обирають?

Переформатують також наглядову раду Енергоатому. Міністерство економіки вже цього тижня має подати на затвердження уряду пропозиції щодо її нового складу.

В Мінекономіки минулого тижня розпочали роботу зі списками можливих кандидатів.

Наглядова Рада державної енергетичної компанії має відповідати не лише за стратегічний розвиток, а й за антикризове управління, своєчасну реакцію на ризики та забезпечення безпеки і сталості роботи компанії. Оновлення складу Ради спрямоване саме на посилення цих функцій,

– пояснили у міністерстві.

Разом з тим відомство очікує, що чинний склад наглядової ради компанії забезпечить передачу матеріалів та документації, аналітичних напрацювань. Все це необхідне, щоб швидко запустити новий склад ради.

Варто знати! Разом з тим в Енергоатомі розпочали всебічний аудит Державною аудиторською службою.

Що відомо про зміни в енергокомпаніях?