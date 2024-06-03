Тариф на свет вырос: как получить дополнительную компенсацию на оплату коммуналки, кроме субсидии

Некоторые украинцы имеют возможность получить частичное возмещение расходов на ЖКУ. Эта возможность предоставляется не путем субсидирования, а через специальную программу.

Кто может получить компенсацию за ЖКУ

Получить компенсацию за ЖКУ можно благодаря программе "Приют". Эта программа предусмотрена для тех, кто безвозмездно предоставляет свое жилье ВПЛ. При этом, размер такой компенсации составляет около 450 гривен в месяц, то есть 14,77 гривны в день.

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Как сообщается в Минреинтеграции, только в мае этого года было перечислено 76,5 миллиона гривен владельцам жилья, которое предоставляет для ВПО. Всего выплаты получили более 66 тысяч человек.

Что известно о программе "Приют"? Программа была основана еще в апреле 2022 года и финансировалась государством. А уже с января 2024 года деньги на программу выделяет Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Соответствующий договор был подписан с Минреинтеграции.

Механизм получения компенсации

Чтобы получить компенсацию за предоставление жилья переселенцам, лицу нужно:

Зарегистрировать свое жилье на сайте “Приют”.

Подать заявление на получение компенсации в органы местного самоуправления и указать фамилию, имя и отчество каждого из размещенных ВПЛ. Добавить копии документов, удостоверяющих их личности.

Обратиться в местный исполнительный комитет по местонахождению жилого помещения для получения компенсации.

Если количество ВПЛ меняется или их размещение прекращается, то нужно обязательно подать заявление с соответствующей информацией.