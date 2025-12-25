Компенсация коммунальных услуг за размещение ВПЛ: кто сможет сэкономить деньги

Власти работают над улучшением условий для внутренне перемещенных лиц. В частности, правительство приняло решение компенсировать расходы учреждениям, которые временно бесплатно размещают переселенцев.

Кому будут компенсировать оплату коммунальных?

Речь идет об оплате коммунальных услуг. Об этом в среду, 24 декабря, сообщила премьер-министр 24 декабря Юлия Свириденко, передает 24 Канал.

Свириденко подчеркнула важность того, чтобы люди, которые вынуждены покинуть дома из-за российской агрессии, имели достойные и комфортные условия проживания, а учреждения и общины получали для этого необходимые инструменты.

Поэтому Кабмин принял соответствующее решение о компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, а также приобретение сжиженного газа и печного топлива для учреждений, которые бесплатно размещают ВПЛ.

Компенсация будет предоставляться даже в случаях, когда люди еще не имеют статуса ВПЛ и восстанавливают документы (на период до 2 месяцев с момента подачи заявления). Будут учитывать фактическое время пребывания ВПЛ в местах временного проживания. Упрощен процесс подтверждения расходов – теперь достаточно только чеков и квитанций, без дополнительных запросов в профильные органы. Увеличена норма социальной жилой площади, которая учитывается для компенсации отопления. К базовым 13,65 квадратного метра на одного человека дополнительно будет учитываться еще 7,35 квадратных метров площади общего пользования.

К слову, на немецко-украинском экономическом форуме в Берлине заместитель министра развития общин и территорий Артем Рыбченко рассказал, что во время полномасштабной войны враг разрушил 13% украинского жилья. Это не менее 60 миллионов квадратных метров.

Что еще стоит знать переселенцам?