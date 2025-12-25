Компенсация коммунальных услуг за размещение ВПЛ: кто сможет сэкономить деньги
- Правительство решило компенсировать расходы на коммунальные услуги учреждениям, которые временно бесплатно размещают ВПЛ.
- Компенсация касается оплаты коммунальных услуг, а также приобретение сжиженного газа и печного топлива.
Власти работают над улучшением условий для внутренне перемещенных лиц. В частности, правительство приняло решение компенсировать расходы учреждениям, которые временно бесплатно размещают переселенцев.
Кому будут компенсировать оплату коммунальных?
Речь идет об оплате коммунальных услуг. Об этом в среду, 24 декабря, сообщила премьер-министр 24 декабря Юлия Свириденко, передает 24 Канал.
Смотрите также Тариф на свет в 2026 году: вырастут ли суммы в платежках
Свириденко подчеркнула важность того, чтобы люди, которые вынуждены покинуть дома из-за российской агрессии, имели достойные и комфортные условия проживания, а учреждения и общины получали для этого необходимые инструменты.
Поэтому Кабмин принял соответствующее решение о компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, а также приобретение сжиженного газа и печного топлива для учреждений, которые бесплатно размещают ВПЛ.
- Компенсация будет предоставляться даже в случаях, когда люди еще не имеют статуса ВПЛ и восстанавливают документы (на период до 2 месяцев с момента подачи заявления).
- Будут учитывать фактическое время пребывания ВПЛ в местах временного проживания.
- Упрощен процесс подтверждения расходов – теперь достаточно только чеков и квитанций, без дополнительных запросов в профильные органы.
- Увеличена норма социальной жилой площади, которая учитывается для компенсации отопления. К базовым 13,65 квадратного метра на одного человека дополнительно будет учитываться еще 7,35 квадратных метров площади общего пользования.
К слову, на немецко-украинском экономическом форуме в Берлине заместитель министра развития общин и территорий Артем Рыбченко рассказал, что во время полномасштабной войны враг разрушил 13% украинского жилья. Это не менее 60 миллионов квадратных метров.
Что еще стоит знать переселенцам?
Государство запускает новый инструмент поддержки – жилищные ваучеры для ВПЛ с временно оккупированных территорий. Электронный сертификат номиналом до 2 миллионов гривен можно использовать для приобретения жилья или инвестирования в его строительство.
Кроме того, накануне Кабмин принял решение, которое позволит еще около 18 тысячам украинских семей воспользоваться программой льготной ипотеки "еОселя".
Отличие заключается в формате помощи. "еОселя" – это льготный кредит, который нужно постепенно возвращать банку, тогда как жилищный ваучер является государственной поддержкой фиксированного размера.