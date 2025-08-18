Некоторые украинцы с октября могут получать дополнительные выплаты на коммуналку, в частности на оплату электроэнергии. А рассчитываться сумма на каждого члена семьи будет в размере определенного количества киловатт.

Кому выделят новую помощь на оплату коммуналки?

Дополнительную помощь на оплату электроэнергии предоставят жителям территорий активных или возможных действий, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство соцполитики, семьи и единства.

Читайте также Жилье для военных: кто имеет право на квартиру и как ее получить в 2025 году

Известно, что выплата на коммуналку начнет поступать с октября этого года, а назначаться они будут автоматически на основе данных в базе ПФУ. Поэтому, дополнительных заявлений не нужно будет подавать.

Обратите внимание! На каждого человека из состава семьи будут рассчитывать выплаты на оплату электроэнергии в размере стоимости 100 киловатт-часов, но не более 300 киловатт-часов.

Как будут выплачивать дополнительные средства на оплату ЖКУ?

Помощь на оплату света будут предоставлять до таких случаев, как: