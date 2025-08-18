Українцям компенсують оплату світла: кого це стосується
- З жовтня українці можуть отримувати додаткові виплати на оплату електроенергії.
- Допомога надаватиметься жителям територій активних або можливих дій і складатиме вартість 100 кіловатів-годин на кожного члена сім'ї.
Деякі українці з жовтня можуть отримувати додаткові виплати на комуналку, зокрема на оплату електроенергії. А розраховуватиметься сума на кожного члена сім'ї у розмірі певної кількості кіловат.
Кому виділять нову допомогу на оплату комуналки?
Додаткову допомогу на оплату електроенергії нададуть жителям територій активних або можливих дій, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності.
Відомо, що виплата на комуналку почне надходити з жовтня цього року, а призначатимуться вони автоматично на основі даних у базі ПФУ. Відтак, додаткових заяв не потрібно буде подавати.
Зверніть увагу! На кожну людину із складу сім'ї розраховуватимуть виплати на оплату електроенергії у розмірі вартості 100 кіловатів-годин, але не більше ніж 300 кіловатів-годин.
Як виплачуватимуть додаткові кошти на оплату ЖКП?
Допомога на оплату світла надаватимуть до таких випадків, як:
- виїзду отримувачів з територій активних або можливих дій, або за межі України,
- втрати пільги або житлової субсидії,
- знищення будинку/квартири,
- у разі зміни статусу території на умовно безпечні або окуповані.