Деякі українці з жовтня можуть отримувати додаткові виплати на комуналку, зокрема на оплату електроенергії. А розраховуватиметься сума на кожного члена сім'ї у розмірі певної кількості кіловат.

Кому виділять нову допомогу на оплату комуналки?

Додаткову допомогу на оплату електроенергії нададуть жителям територій активних або можливих дій, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності.

Відомо, що виплата на комуналку почне надходити з жовтня цього року, а призначатимуться вони автоматично на основі даних у базі ПФУ. Відтак, додаткових заяв не потрібно буде подавати.

Зверніть увагу! На кожну людину із складу сім'ї розраховуватимуть виплати на оплату електроенергії у розмірі вартості 100 кіловатів-годин, але не більше ніж 300 кіловатів-годин.

Як виплачуватимуть додаткові кошти на оплату ЖКП?

Допомога на оплату світла надаватимуть до таких випадків, як: